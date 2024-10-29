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Fıstık alerjisi olan 14 yaşındaki kız, ailesi ile pizza yedikten sonra hayatını kaybetti

Fıstık alerjisi olan 14 yaşındaki kız, ailesi ile pizza yedikten sonra hayatını kaybetti
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Roma'da tatil yapan 14 yaşındaki İngiliz Skyler, pizzacıda yediği yemekten 15 dakika sonra fıstık alerjisi nedeniyle rahatsızlandı. Boğazı daralan ve nefes almakta zorlanan genç kız, çağrılan sağlık ekipleri hastaneye götürürken yolda hayatını kaybetti. Polis, restoranın alerji konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğini araştırıyor. Uzmanlar, alerji hastalarının ve ailelerinin yemek konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Roma'ya ailesiyle tatile giden 14 yaşındaki Skyler, fıstık alerjisi nedeniyle hayatını kaybetti. Aile müzeleri gezmek için geldikleri Roma'da, ilk akşam yemeklerini kaldıkları pansiyona yakın bir pizzacıda yedi.

Yemekten sadece 15 dakika sonra Skyler'da alerjik belirtiler başladı. Boğazında daralma hisseden genç kız, nefes almakta zorlanırken vücudunda titremeler ve kalp çarpıntısı yaşadı. Durumun ciddiyetini anlayan aile hemen pansiyon görevlilerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Skyler'ı bilinçsiz halde buldu. Genç kız, San Camillo hastanesine götürülürken yolda anafilaktik şok nedeniyle yaşamını yitirdi.

Soruşturmada, Skyler'ın ciddi fıstık alerjisinin olduğu ve ailenin normalde yemek yerken bu konuda çok dikkatli davrandığı ortaya çıktı. Ancak restoranın alerji konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği henüz bilinmiyor.

Polis ve sağlık yetkilileri, özellikle yenilen tatlının içeriğini araştırırken, restoranın hijyen koşullarını ve alerjen uyarı listelerinin varlığını da inceliyor. İngiltere'ye dönen ailenin bekleyişi sürerken, Skyler'ın naaşı soruşturma tamamlandıktan sonra ülkesine gönderilecek.

Uzmanlar, alerjik reaksiyonların dakikalar içinde ölümcül olabileceğini hatırlatarak, alerji hastalarının ve ailelerinin yemek konusunda son derece dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Fıstık alerjisi olan 14 yaşındaki kız, ailesi ile pizza yedikten sonra hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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