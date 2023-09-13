Fırat Kalkanı Harekatı'ndan dönen jandarmalar Kağızman'da karşılandı

Kağızman Jandarma Komando Taburu'na mensup 150 kahraman jandarma, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak yuvalarına döndü.

Kağızman'da dualarla karşılanan jandarma komandolar için karşılama töreni düzenlendi. Törenine, Kaymakam Okan Daştan, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aksoy, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy ile kurum ve daire amirleri katıldı.

Karşılama törenin ardından Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaştı. - KARS