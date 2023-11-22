Finlandiya, Rusya sınırına bariyer yerleştirmeye başladı

Finlandiya'nın, düzensiz göçmen akışını kontrol altına almak amacıyla Rusya ile sınırına bariyerler yerleştirmeye başladığı bildirildi. Sınır kapılarının kapatılması kararıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Finlandiya'nın, "düzensiz göçmen akışının kontrolünü sağlamak" amacıyla Rusya ile sınırının bazı "geçiş noktalarına" bariyer yerleştirmeye başladığı bildirildi.

Ülkenin sınır yetkilileri, Finlandiya'nın Rusya ile sınırını kapatma kararının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, sınır muhafızlarının ve askerlerinin, Finlandiya'nın Rusya ile bazı sınır noktalarına, dikenli telli beton bariyerler yerleştirmeye başladığı aktarıldı.

Sınıra yerleştirilen bariyerlerin, "kayıtsız göçmenlerin akışını engelleme ve yasal sınır trafiğinin güvenliğini sağlama" gerekçesiyle yerleştirildiği kaydedildi.

Sınır kapılarının kapatılması meselesi

Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.

Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağı yönünde haberler yer almıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bizi derinden endişelendiriyor. Çünkü Finlandiya ile çok iyi, pragmatik ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimiz vardı. Maalesef, bu ilişkilerin yerini, Rusya karşıtı bir yaklaşım aldı." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söylemişti.