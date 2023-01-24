Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üyelik restine yanıt: İsveç yoksa biz de yokuz

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İsveç'e üyelik resti çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restine yanıt ise İsveç'in üyelik süreçlerini birlikte sürdürdüğü Finlandiya'dan geldi. Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç-Finlandiya-Türkiye arasında görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. İsveç yoksa biz de yokuz" diye konuştu.

Türkiye- İsveç ve Finlandiya arasında devam eden NATO'ya üyelik görüşmeleri sırasında Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırılar gerilimi iyice tırmandırdı. Erdoğan'ın dün akşam Kabine toplantısının ardından çektiği "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" restine ilk yanıt ise İsveç'ten değil üyelik sürecini birlikte sürdürdüğü Finlandiya'dan geldi.

"NATO GÖRÜŞMELERİNE ARA VERİLMELİ"

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, "İsveç-Finlandiya- Türkiye arasında görüşmelere ara verilmesi gerekiyor. Ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" dedi.

"TÜRKİYE İLE ESKİSİ GİBİ İLETİŞİMİ SÜRDÜRME KARARI ALDIK"

Haavisto ayrıca, "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı'yla (Mevlüt Çavuşoğlu) görüştüm ve durum seçimler nedeniyle yoğun ancak bu sürecin hala ilerleyebileceğini umut ediyoruz. Türkiye ile eskisi gibi iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. Türkiye'deki seçimler nedeniyle takvimde olası bir gecikme olabilir" açıklamalarını yaptı.

"NATO KONUSUNDA DESTEK GÖSTERMEYECEĞİZ"

Erdoğan dün grup toplantısında son yaşanan skandaldan sonra, "İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.