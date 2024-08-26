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Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler

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Avrupa'daki yaşam standardının Türkiye'den çok daha yüksek olduğunu ve yapılan araştırmalarda Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu yalanlayan gurbetçi, "Değil işte, az önce şu adam yanıma geldi borç verdim ki gitsin içki içsin. Dilenciler köşede zaten. Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Memleketinizin kıymetini bilin, oturun oturduğunuz yerde" dedi.

Finlandiya'da yaşayan Türk gurbetçi, Avrupa ülkelerinde yaşam standartlarının çok daha yüksek olduğuna ilişkin ezber bozan açıklamalarda bulundu. Özellikle, yapılan araştırmalarda Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi seçilmesiyle ilgili şaşkınlığını gizlemeyen gurbetçi, "Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Memleketinizin kıymetini bilin, oturun oturduğunuz yerde" şeklinde konuştu.

"İNTİHAR VAKALARI ÇOK YÜKSEK"

İntihar vakalarının nüfusa oranla çok yüksek olduğunu ve ekonominin de sanılanın aksine Türkiye'den çok daha iyi seviyede olmadığına dikkat çeken Türk gurbetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"MEMLEKETİNİZİN KIYMETİNİ BİLİN"

Finlandiya'nın dünyanın en mutlu ülkesi olduğuna dair araştırmalara tepki gösteren gurbetçi şöyle dedi:

Kaç senedir burası dünyanın en mutlu ülkesi. Değil işte, az önce şu adam yanıma geldi borç verdim ki gitsin içki içsin. Dilenciler köşede zaten. Kim diyor burası dünyanın en mutlu ülkesi. O araştırmayı yapan kim bende bilmiyorum. Finlandiya en çok alkol tüketen ülkelerden biri. Metrolar bazen duruyor. Çünkü intihar vakalarının nüfusa göre en yüksek ülkelerden biri olduğunu söyledi. En az ayda 1-2 kişi metronun altına atlamıştır. Aile bağları yok, anneler babalar çocuklarının 18 yaşını doldursun ve evden gitse diye bekliyor. 1600 Euro maaş alıyorsun, 1200 Euro kira ödüyorsun. Oturun oturduğunuz yerde memleketinizin kıymetini bilin.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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Yorumlar (7)

Shef :

Yurt dışına çıkmamış insanlarımız maalesef yurt dışını çok farklı hayal ediyorlar. Yurt dışına gidin tabi ki fakat oralarda her şey çok güzel değil. 3 bin euro alan kişinin giderleri de o oranda yüksek. Laflara ve yalanlara kanmayın. Gidip gördüm, ordan biliyorum.

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Hakim Apakhan:

Ne işin var orada gelsene bu tarafa

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Di:

Malesef doğru arkadaşım Avusturya da tek göz oda 500-600 Euro daire ortalama 1000 Euro 2000 Euro maaş alsanda yetmiyor karı koca çalışıyorlar mecburen

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Ferhat Öztürk:

Yurtdışı hakkında olumsuz bir şey söylemiyorum çünkü ilk diyeceğiniz “ ne işin var orada o zaman gelsene Türkiye ye” diyeceksiniz

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Kerem Sevimli:

Dayinin Oralarda surunmesine gerek yok en kisa surede memlekete donmesini bekliyoruz

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