Finlandiya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Helsinki'de bir araya gelecek - Haberler

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Finlandiya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Helsinki'de bir araya gelecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Finlandiya Başbakanı ve Avrupa Konseyi Başkanı Helsinki'de bir araya gelecek

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 25 Mayıs'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geleceği duyuruldu.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 25 Mayıs'ta Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geleceği duyuruldu.

Finlandiya Başbakanlık İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Sanna Marin ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in, 25 Mayıs'ta Helsinki'de bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede Başbakan Marin ve Başkan Michel, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı savaşını, Avrupa'daki güvenlik durumunu ve önümüzdeki hafta Ukrayna, enerji, savunma ve gıda güvenliği konularını ele alacak özel Avrupa Konseyi'ni ele alacak" ifadelerine yer verildi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Avrupa Konseyi, Charles Michel, Finlandiya, Mayıs, Dünya, Haberler

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