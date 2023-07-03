Finlandiya Başbakanı Estonya'yı Ziyaret Edecek

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın davetlisi olarak 5 Temmuz'da Estonya'nın başkenti Tallin'i ziyaret edecek. Ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ilişkiler, güvenlik konuları ve uluslararası meseleler ele alınacak.

Finlandiya Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo'nun, Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın davetlisi olarak 5 Temmuz'da başkent Tallin'e bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Orpo ve Kallas'ın, iki ülke arasındaki ilişkileri, Baltık Denizi bölgesinin güvenliğini, Avrupa Birliği (AB) ile ilgili güncel konuları ve uluslararası meseleleri ele alacakları ifade edildi. Ziyareti sırasında Orpo'nun, Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile de görüşeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, geleneksel olarak Finlandiya başbakanlarının, hükümetin atanmasının ardından Tallin ve İsveç'in başkenti Stokholm'u ziyaret ettikleri ancak programlama nedeniyle Stokholm ziyaretinin sonbaharda gerçekleşeceği belirtildi. Öte yandan Başbakan Orpo ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un, 25-27 Haziran'da düzenlenen İzlanda'daki İskandinav Başbakanlar Toplantısı'nda ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de 29-30 Haziran'da düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında bir araya geldiklerinin altı çizildi.