Fina Tropikal Siklonu Avustralya'nın Kuzeyini Vurdu

AVUSTRALYA'nın kuzeyinde etkili olan 'Fina Tropikal Siklonu' nedeniyle binlerce ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Avustralya basını, 'şiddetli tropikal siklon' olarak kaydedilen Fina'nın ülkenin kuzeyinde etkili olduğunu duyurdu. Yetkililer, 19 bin 500 ev ve iş yerinin son 24 saattir elektriksiz kaldığını ve bölgeye enerjinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.