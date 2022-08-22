Filmlerdeki sahneleri aratmadı! Arabasının kapı koluna sıkışan peçeteye dokunan kadın zehirlendi

Teksas'ta yaşayan Erin Mims, Houston'da kocasıyla yerel restoranda doğum gününü kutladı. Kutlamanın sonunda arabalarına doğru giden çift arabanın kapı koluna peçetenin sıkıştırıldığını gördü.

Mims, kendisinin germafob hastası olduğunu ve peçeteye dokunamayacağını söyledi. Ancak Mims, kocasının ona şaka olarak koymuş olabileceğini düşündü. Hemen peçeteyi parmak uçlarıyla kenara fırlattı. Ardından daha sonra kapı koluna dokundu. Mims'in dakikalar içinde parmakları tüm koluyla birlikte uyuşmaya başladı. Kadın hemen hastaneye kaldırıldı.

"ELLERİM UYUŞMAYA BAŞLADI"

Mims, peşine eşine "Kapıya peçeteyi sen mi koydun?" diye sorduğunda eşi "Hayır" diyerek cevap verdi. Peçeteye dokunan Mims, hemen el dezenfektanı aramaya başladı. Ardından Mims, dezenfektan bulamayınca restorana geri girdi. Erin, "İçeri girdim, ellerimi yıkadım ve belki iki dakika sonra parmak uçlarım karıncalanmaya başladı. Beş dakika sonra tüm kolum karıncalanmaya başladı, sonra uyuşmaya başladı, başım döndü, nefes alamadığımı hissettim. Aynı anda bir sürü belirtiler yaşadığım için paniklemeye başladım" dedi.

"HAYATİ DEĞERLERİ STABİL DEĞİL"

Mims'in kocası daha sonra sağlık ekiplerini aradı. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle Erin'e ilk müdahale yapıldı. Doktorlar Mims'in hayati değerlerinin stabil olmadığını söyleyerek Houston Sağlık Hastanesi'ne götürüldü.

"BÜTÜN ELİMLE SARSAYDIM ÖLEBİLİRDİM"

Ardından hastaneye götürülen Mims, doktorların müdahalelerinin ardından şunları söyledi: "Doktorlar bilinmeyen bir maddeden akut zehirlenme geçirdiğimi söyledi. Küçük miktar beni mahvetti. Yani bir düşünün, eğer onu bütün elimle sarsaydım muhtemelen ölebilirdim" dedi.