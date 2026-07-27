Batı Şeria'da Yerleşimci Saldırıları: Camiler Ateşe Verildi, Gerilim Tırmanıyor

Filistinli yetkililer, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da iki camiyi, ayrıca arabaları ve tarım arazilerini ateşe verdiğini, bölgedeki gerilimin tırmanmaya devam ettiğini söylüyor. Son saldırılar, yerleşimciler ve Filistinliler arasında Tal köyü yakınlarında çıkan ve dört Filistinli ile iki İsraillinin ölümüne yol açan çatışmadan iki gün sonra gerçekleşti.Her iki taraf da birbirini şiddeti kışkırtmakla suçladı. Çatışma, Batı Şeria'daki gerilimi daha da alevlendirdi; bölgede aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı uygulanan şiddet giderek artıyor ve bu şiddet, mevcut İsrail hükümetindeki aşırı sağcı unsurlar tarafından da teşvik ediliyor.Filistin kaynaklarından gelen bilgilere göre, işgal altındaki Batı Şeria'da iki köy, yerleşimciler tarafından gece saatlerinde saldırıya uğradı; arabalar tahrip edildi, mallar çalındı ve duvarlara nefret içerikli yazılar yazıldı.Kusra belediye başkanı, yerleşimcilerin yapım aşamasında olan bir camiyi ateşe verdiğini söyledi.Abdul Azim Wadi, yerleşimcilerin caminin duvarlarına "intikam" kelimesini de içeren grafitiler yazdığını söyledi.İsrail ordusu, birliklerin Kusra'ya gönderildiğini ve polisin soruşturma yürüterek delil toplayacağını açıkladı.Filistinli yetkililer, ayrı bir olayda yerleşimcilerin Kour köyündeki başka bir camiyi ateşe verdiklerini ve duvarlarına sloganlar yazdıklarını söylüyor.Cuma günü Tal'da yaşanan ölümcül çatışmadan bu yana Filistinliler, Batı Şeria genelindeki köylere yerleşimciler tarafından çok sayıda saldırı düzenlendiğini söylüyor.İsrail ordusu hafta sonu "terörle mücadele" operasyonu olarak adlandırdığı operasyon kapsamında baskınlar düzenledi ve 130'dan fazla kişiyi tutukladı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tal'deki olayla ilgili "güçlü önlemler" alacağına dair söz vererek yanıt verdi.Bu, olaya karıştığı iddia edilen iki Filistinlinin evlerinin yıkılması olasılığını da içeriyor.

Filistin köyü Sarra, Tal'ın hemen yanında yer alıyor ve bitişikteki tepede Havat Gilad karakolu açıkça görülebiliyor.Hanan Turabi, BBC'ye gözyaşları içinde evinin yanında konuştu. Bölge sakinlerinin anlattığına göre, o gün yerleşimciler tarafından ateşe verilen altı binadan birinin yanı sıra, 10'dan fazla bina da taşlarla saldırıya uğramıştı.Komşular, evin etrafındaki kararmış su ve külleri temizlerken, isli mobilyalar dışarıda bir kamyona yükleniyordu.Hanan, yerleşimcilerden oluşan kalabalıkların tepenin karşısından kendisine doğru koştuğunu gördüğünü anlattı. Dört çocuğuyla birlikte kaçmadan önce son ana kadar evinde kaldığını söyledi."Her yerden geldiler" dedi. "Kaçmaya çalıştık ama bizi takip edip taş attılar."Evini korumak için kalmak istediğini ancak evinin yanmasıyla ailesinin hayatı arasında seçim yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Miami'de yaşayan Kaied Ahmad Turabi, saldırı gerçekleştiğinde köyde anne babasını ve kız kardeşini ziyaret ediyordu. Komşusunun verandasında yerleşimcilerle kavga ederken görüntülendi.BBC ile konuştuğunda hastaneden yeni çıkmıştı. Gözünde büyük bir morluk, birkaç kesik ve başında 12 dikiş atılmış bir yara vardı."Bütün hayatım boyunca Yahudi insanlarla çalıştım, ama bu insanlar... hepsinin yüzü örtülüydü, hepsinin ceplerinde bir sürü eşya vardı - sopalar ve benzeri şeyler. Hazırlıklı gelmişlerdi" dedi.Saatler sonra, köyün arka girişini gözetlerken, yerleşimcilerin tekrar köyün eteklerinde görüldüğünü fark ettik.Onlarca genç adamın, köyü barikatlarla çevirip savunmak için yapılan çağrıya yanıt vererek yoldan yukarı doğru akın ettiğini izledik.Yerleşimciler yavaş yavaş dağılırken, İsrail askerleri grupları ayırmak için nöbet tuttu.Filistinliler için ise bu, kalabalığı kontrol etmenin farklı bir yöntemiydi: Göz yaşartıcı gaz, onları yoldan geri püskürtmek için defalarca sıkıldı.Askerler istikrarlı bir şekilde ilerlerken, bazı genç adamlar gaz bulutlarının arasından koşarak, gaz bidonlarını toprakla örtmeye veya "Filistin, Filistin" sloganları eşliğinde tekmeleyerek uzaklaştırmaya çalıştılar.İsrail ordusu 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "milliyetçi suç olayları"nı önlemek için çalıştığını söyledi; bu terim, aşırılıkçı İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen saldırıları tanımlamak için kullanılıyor.Ancak İsrail liderleri aşırıcılık yanlısı şiddeti alenen kınarken, insan hakları gruplarının Filistinlilere yönelik saldırıları körüklediğini söylediği izinsiz yerleşim yerlerinin hızla büyümesine göz yumdular.İsrail Başbakanı, Cuma günü Tal'da İsraillilerin öldürülmesine karşılık olarak, Batı Şeria'da tarım yerleşimlerinin kurulmasını ve yasallaştırılmasını hızlandıracağını söyledi.O zamandan beri bölgede yeni İsrail karakolları ortaya çıktı; Sarra yakınlarındaki bir tanesi ana yoldan görülebiliyor.

Son aylarda Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşandı. Uluslararası alanda kınamalara yol açtı ancak geri adım atılacağına dair çok az veya hiç işaret göstermedi.Hamas önderliğindeki grupların 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırılardan önce durum zaten kötüleşmişti.Ancak İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı başlattığı savaşın ardından Batı Şeria'daki yerleşimci şiddeti tırmanmıştır.BM, Batı Şeria'da 1.114 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunların büyük çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. BM'ye göre, ölümlerin en az 35'i yerleşimcilerin saldırıları sonucu gerçekleşti.Raporda, Gazze savaşının başlangıcından bu yana Batı Şeria'da Filistin saldırılarında veya İsrail askeri operasyonları sırasında siviller ve güvenlik personeli de dahil olmak üzere 41 İsraillinin öldürüldüğü belirtiliyor.İsrail, 1967 Ortadoğu Savaşı sırasında Filistinlilerin Gazze ile birlikte umut ettikleri gelecekteki devletleri için istedikleri topraklar olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinden beri, 700 bin Yahudiye ev sahipliği yapan yüzlerce yerleşim yeri inşa etti. Tahmini 3,3 milyon Filistinli de onların yanında yaşıyor. Bu yerleşim yerleri uluslararası hukuka göre yasa dışı.

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Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .