Filistinli Akademisyen Ateşkese Sevindi: 'Bugün Gazze ve Dünya için Bayram'

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) bursu ile Türkiye'de doktora yaptıktan sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde akademisyenlik yapmaya başlayan Filistinli Asmaa Khader Mohammed Mutaır, Gazze'de ateşkesin sağlanması üzerine yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Mutaır, "İnşallah en yakın zamanda bu savaş bitecek. Beraber Gazze ve Kudüs'e gideceğiz. Bugün Gazze ve bütün dünya için bayramdır" dedi.

Filistinli Asmaa Khader Mohammed Mutaır, 5 yıl önce YTB bursu ile Türkiye'ye gelerek, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde doktora yaptı. Eğitiminin ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademisyen olarak göreve başlayan Mutaır, Gazze'de ateşkes sağlanması üzerine yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

'BURASI AİLEM GİBİ'

Gazze'deyken YTB bursu kazandığını aktaran Mutaır, "Sonra Türkiye'ye geldim ve doktora yaptım. Şu anda Burdur Mehmet Akif Üniversitesi'nde çalışıyorum. Çok şükür burası çok güzel ve yani hocalar ve öğrenciler çok iyi. Çok memnunum ben. Şu anda ben İlahiyat Fakültesi'nde çalışıyorum. Burada yabancı hissetmiyorum. Burası ailem gibi" ifadelerini kullandı.

'ATEŞKES ÇOK BÜYÜK MUTLULUK YAŞATTI'

Ailesinin Gazze'de olduğunu söyleyen Mutaır, "Maalesef sokakta yaşıyorlar. Hayat Gazze'de devam ediyor, çok kötü ve çok zor maalesef. Türkiye, güçlü bir ülke ve her zaman, Gazze'ye destek oluyor. Şu anda, mesela Ankara'da Filistinli hastalar, Gazze'den geldi ve burada ameliyat oluyor ve tedavi ediliyor. Türkiye'ye çok teşekkür ederim her şey için. İnşallah en yakın zamanda bu savaş bitecek. Beraber Gazze'ye ve Kudüs'e gideceğiz. 2 yıldır tarifsiz acılar çeken Filistin ve Gazze halkı adına, imzalanan ateşkes ile devam eden soykırımın sona ermesini mutlulukla bekliyoruz. Bu imzalanan ateşkes, bizlere çok büyük mutluluk yaşattı. Bir Gazzeli olarak mutluluğumu tarif edemem. Bugün Gazze ve bütün dünya için bayramdır. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.