Refah Sınır Kapısı'nı açan İsrail, yakıtı insani yardımın dışında tuttu

Günlerdir sivilleri bombalayan Gazze'ye insani yardım için Refah Sınır Kapısı'nı açan İsrail, yakıt geçişine izin vermedi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yayımladığı bildiride, "Uluslararası topluma ve Mısır'a, hastanelerde daha fazla kurban kaybolmadan önce yakıt ve acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için derhal çalışmaya çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Günlerdir abluka altında tuttuğu Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım tırlarının geçişine izin veren İsrail, yakıtı kapsam dışında tuttu. Bildiri yayımlayan Gazze Sağlık Bakanlığı, "Uluslararası topluma ve Mısır'a, hastanelerde daha fazla kurban kaybolmadan önce yakıt ve acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için derhal çalışmaya çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL YAKIT GEÇİŞİNE İZİN VERMEDİ

2 haftadır bombaladığı Gazze'ye tam ambargo uygulayan İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardım geçişine sonunda izin verdi. Yakıt, su, ilaç, elektrik ve gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'ye sadece 20 tırın geçişini onaylayan İsrail, yakıt geçişine ise izin vermedi.

SADECE YİYECEK, SU VE TIBBİ YARDIM GİREBİLECEK

İsrail ordu sözcülerinden Daniel Hagari, Gazze'ye giren insani yardımın kuşatma altındaki bölgenin güney kısmına gideceğini ancak Gazze'ye yakıt girmeyeceğini açıkladı. Hagari, Gazze'ye yalnızca yiyecek, su ve tıbbi yardımın girmesine izin verileceğini söyledi.

GAZZE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ACİL ÇAĞRI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgeye ulaşan insani yardımlardan yakıtın hariç tutulmasının hasta ve yaralıların hayatlarını tehlikeye atacağını vurgulayan bir bildiri yayınladı. Açıklamada, "Uluslararası topluma ve Mısır'a, hastanelerde daha fazla kurban kaybolmadan önce yakıt ve acil sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için derhal çalışmaya çağrıda bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Birleşmiş Milletler ise yaptığı açıklamada, hastaneler başta olmaz üzere binaların enerjisi için yakıtın da bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptı.

GAZZE'DE 4 BİN'DEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufanı operasyonu başlatması ve İsrail'in karşı saldırıyla cevap vermesiyle bölgede şiddetin dozu bir hayli yükseldi. İsrail günlerdir Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, bölge halkı yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

BÖLGE HALKI ZOR DURUMDA

Hamas'ın operasyonu sonrası Gazze'yi yerle bir eden İsrail, bölgeye tam ambargo uyguluyor. İçeriye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda malzemesi girmesine izin verilmezken bölge halkı bir yandan bombalarla bir yandan da açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

DSÖ 300 BİN KİŞİLİK SAĞLIK MALZEMESİ GÖNDERDİ

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bürosu, DSÖ'nün Gazze'ye 4 kamyonluk tıbbi malzeme gönderdiğini açıkladı. DSÖ Doğu Akdeniz Bürosu, Gazze'ye doğru yola çıkan 4 kamyonun içinde; 1200 kişilik travma tedavi tıbbi malzemesi, 235 kişilik travma çantaları, kronik hastalıklar için 1500 kişiye ilaç ve üç ay boyunca 300 bin kişiye yetecek temel sağlık malzemeleri bulunduğunu açıkladı.

HAMAS: SINIRLI YARDIMLAR KENTTEKİ İNSANİ FELAKETİ DEĞİŞTİRMEYECEK

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşundan, Refah Sınır Kapısı'ndan gelen yardımları Gazze'nin tamamına yönlendirmesini beklediklerini belirtti. Gazze'deki Hamas'a bağlı hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'ndan yardımları teslim alan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) kentin çeşitli bölgelerinde yardımları hak sahiplerine ulaştırmasını beklediklerini söyledi. Maruf, "Geçici süreyle açılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan girecek sınırlı yardımlar kentte yaşanan insani felaketi değiştirmeyecek." dedi.