Mescid-i Aksa baskınlarının ardından Filistin'den dünyaya tepki: Batı ülkelerinin çifte standardını reddediyoruz

İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridine yönelik hava saldırıları ve Mescid-i Aksa baskınları sonrasında açıklama yapan Filistin Dışişleri Bakanlığı, Batı ülkelerine tepki gösterdi. Açıklamada, "İşgalci devletin Mescid-i Aksa'daki ibadet edenlere ve inzivaya yönelik ihlallerini tamamen görmezden gelen veya çekingen bir şekilde atıfta bulunan Batılı ülkelerinin ve işgalci devletle suç ortaklarının uyguladığı çifte standardı reddediyoruz." denildi.

İsrail güçleri, hafta başında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve onlarca Filistinliyi gözaltına almıştı. Daha sonra da Filistin tarafından İsrail'e yönelik roket saldırısı olduğunu öne süren İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlemiş ve bölgede gerginlik tırmanmıştı.

"ÇİFTE STANDARDI REDDEDİYORUZ"



Bölge yaşananlar ve servis edilen görüntüler büyük endişe yaratırken, birçok ülkeden de peş peşe mesaj yayınlanmıştı. Ancak Filistin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Filistin tepkilerini kınamak için acele ederken, işgalci devletin Mescid-i Aksa'daki ibadet edenlere ve inzivaya yönelik ihlallerini tamamen görmezden gelen veya çekingen bir şekilde atıfta bulunan Batılı ülkelerinin ve işgalci devletle suç ortaklarının uyguladığı çifte standardı reddediyoruz. Filistin'in hakları, o ülkelerin ve halklarının haklarından daha az değildir. İkili ve çok taraflı ilişkilerimizin yararına, bu pozisyonun tekrarı durdurulmalıdır." denildi.