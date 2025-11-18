Filistin'den Uluslararası Topluma Acil Çağrı

FİLİSTİN, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanması çağrısının ardından uluslararası toplumu İsrail'de devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması için acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ifadeleri 'açık bir suikast ve saldırı çağrısı' olarak nitelendirilerek 'en sert şekilde' kınadı. Bakanlık, bu söylemlerin İsrail'de 'soykırım, zorla yerinden etme ve hukuksuzluğu yasallaştırma' eğiliminin parçası olduğunu bildirdi. Açıklamada, uluslararası topluma İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyacak mekanizmaları işletme ve 'devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması' çağrısı yapıldı.