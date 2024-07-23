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BBC

Filistin'de Hamas ve El Fetih Arasında Ulusal Birlik Hükümeti Kurulması Anlaşması

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Filistin'de Hamas ve El Fetih arasında ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Anlaşma ile Hamas ve El Fetih, savaş sonunda Gazze'yi birlikte yönetecek. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise anlaşmaya tepki gösterdi.

Filistin’de Hamas ve El Fetih arasında ulusal birlik hükümeti kurulması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Pekin’de yapılan görüşmelere ilişkin açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi.

Pekin Deklarasyonu’nun 14 farklı Filistinli grup arasında iki gün süren görüşmeler üzerine imzalandığı kaydedildi.

Anlaşma ile Hamas ve El Fetih, savaş sonunda Gazze’yi birlikte yönetecek.

Tel Aviv’den ise anlaşmaya tepki, Mahmud Abbas’ı hedef alan bir açıklamayla geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, “Terörizmi reddetmek yerine Hamas tecavüzcülerini ve katillerini kucaklayan Mahmud Abbas gerçek yüzünü gösterdi” mesajını verdi.

Katz paylaşımının devamında, anlaşmanın uygulamaya konulamayacağını savundu ve “Çünkü Hamas yönetimi ortadan kaldırılacak ve Abbas bunu uzaktan izleyecek” dedi.

Çin’de sağlanan anlaşma öncesi benzer girişimler Mısır ve başka Arap ülkeleri tarafından da denenmişti.

El Fetih ve Hamas arasında 17 yıldır süren güç paylaşımı sorununun ne ölçüde çözüldüğü merak ediliyor.

Hamas’ın üst düzey isimlerinden Hussam Badran, Pekin Deklarasyonu’nun en önemli tarafının, üzerinde anlaşılan ‘ Filistin ulusal birlik hükümeti’ olduğunu söyledi.

Badran, kurulacak hükümetle, “savaş sonrası Filistin’e yönelik bölgesel ve uluslararası müdahalelerin önüne güçlü bir set çekildiğini” açıkladı.

Badran, hükümetin amaçlarını da, yeniden inşa sürecinin yönetilmesi ve seçimlere ortam hazırlanması olarak tanımladı.

El Fetih adına henüz bir açıklama yapılmış değil.

Anlaşma, birlik hükümetinin kurulması için bir zaman çizelgesi ortaya koymuyor.

İlk toplantı Nisan'daydı

Pekin’den anlaşmaya ilişkin yapılan duyuruda, “Asıl başarı Filistin Özgürlük Organizasyonu’nun, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunun netleşmesidir” denildi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin kapanış konuşmasında kullandığı ifadeler, zirveye ilişkin yapılan açıklamada yer aldı.

O açıklamada Wang Yi, “Filistinli grupların, Filistin’in bağımsızlığının erken bir tarihte sağlanması için birlikte çalışmasını umduğunu” ifade ediyor ve Çin yönetiminin, “Pekin Deklarasyonu’nun hayata geçirilmesi için, ilgili taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu” kaydediyor.

Filistin sorununun çözümünde karşıt görüşlerde olan Filistinli gruplar Pekin’de ilk kez Nisan ayında bir araya geldi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, savaşın hedeflerinden birini Hamas’ı tamamen yok etmek olarak belirlemişti.

BBC

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