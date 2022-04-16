Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

Filipinler'de geçen Pazar günü etkili olmaya başlayan Megi tropik fırtınası toplamda 167 can aldı. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 110 kişinin kayıp olduğunu belirtirken 1 milyon 939 bin kişinin fırtınadan etkilendiğini açıkladı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Sel ve heyelanlar nedeniyle 1,9 milyon kişi tahliye edilirken, bunlardan 209 bin 162'si 959 tahliye merkezine yerleştirildi. Diğer yandan, Tarım Bakanlığı verilerine göre, Megi'nin tarım sektörüne zararı 703 milyon Filipinler pezosunu (13 milyon 480 bin ABD doları) aştı. Megi nedeniyle en az 17 bin hektar tarım alanı zarar gördü. Felaketin tarım alanındaki zararının boyutunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

2013'TE 6 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Megi'nin, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i vuran ilk tropikal fırtına olduğu belirtiliyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım yaşanmıştı.

AFET STATÜSÜ 'KIRMIZI'

NDRRMC yetkilileri bugün itibariyle fırtınanın 8'inci gününde, afet statüsünün tehlike arz eden 'Kırmızı' renkte olduğu vurgularken toplamda 10 bin 364 yerleşim yerinin kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Ülkede 76 ilde elektrik kesintileri yaşandığı, 3 ilde su kesintisi olduğu ve 41 limanın kullanım dışı olduğu belirtildi.