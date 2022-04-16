Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp - Haberler

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Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Dünya
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Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 167 olarak açıklandı. Yetkililer 100'den fazla kişinin kayıp olduğunu aktarırken, ülkede afet statüsünün tehlike arz eden "kırmızı" renkte olduğu vurgulandı.

Filipinler'de geçen Pazar günü etkili olmaya başlayan Megi tropik fırtınası toplamda 167 can aldı. Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 110 kişinin kayıp olduğunu belirtirken 1 milyon 939 bin kişinin fırtınadan etkilendiğini açıkladı.

Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

Sel ve heyelanlar nedeniyle 1,9 milyon kişi tahliye edilirken, bunlardan 209 bin 162'si 959 tahliye merkezine yerleştirildi. Diğer yandan, Tarım Bakanlığı verilerine göre, Megi'nin tarım sektörüne zararı 703 milyon Filipinler pezosunu (13 milyon 480 bin ABD doları) aştı. Megi nedeniyle en az 17 bin hektar tarım alanı zarar gördü. Felaketin tarım alanındaki zararının boyutunun ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

Megi'nin, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i vuran ilk tropikal fırtına olduğu belirtiliyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım yaşanmıştı.

Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

NDRRMC yetkilileri bugün itibariyle fırtınanın 8'inci gününde, afet statüsünün tehlike arz eden 'Kırmızı' renkte olduğu vurgularken toplamda 10 bin 364 yerleşim yerinin kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Ülkede 76 ilde elektrik kesintileri yaşandığı, 3 ilde su kesintisi olduğu ve 41 limanın kullanım dışı olduğu belirtildi.

Filipinler'i Megi Fırtınası vurdu! 167 kişi öldü, 100'den fazla insan kayıp

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.
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AA / Büşra Selvi Öğütcen - Dünya

Filipinler, Fırtına, Tarım, Sel, Dünya, Haberler

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