Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem

FİLİPİNLER'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Filipinler'in Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olan 6.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 52,4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı