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Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6.5 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in Balangonan bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 52,4 km derinlikteki sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi.

FİLİPİNLER'de 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Filipinler'in Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olan 6.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 52,4 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ya da mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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