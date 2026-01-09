Fidan'dan dikkat çeken çıkış: "Trump'ın Maduro'ya yaptığı teklifleri biliyorduk ama.."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilişkin konuşan Fidan, "Trump'ın Maduro'ya yaptığı "İstediğin yere gidebilirsin" tekliflerin, biliyorduk ama bize Maduro'nun Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir soru ve teklif gelmedi hiçbir zaman. Maduro'dan da böyle bir talep gelmedi" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında uluslararası gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Fidan, ABD tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya ilişkin konuştu.
"TRUMP'IN TEKLİFLERİNİ BİLİYORDUK AMA..."
Fidan, televizyon programında "Amerikalıların Maduro'ya son zamanlarda "İstediğin yere gidebilirsin, yerine istediğini bırakabilirsin, sisteme dokunmayacağız ama seninle çalışmayacağız" şeklinde bir teklif gönderdiğini biliyorduk" sözlerini sarf etti.
Dışişleri Bakanı ayrıca "Ama bize Maduro'nun Türkiye'ye gelmesiyle alakalı bir soru ve teklif gelmedi hiçbir zaman. Maduro'dan da böyle bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.