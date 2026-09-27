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Fidan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'ı New York'ta kabul etti

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Fidan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'ı New York'ta kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz'ı New York'ta kabul etti. Kabul, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında gerçekleşti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael G. Waltz'ı New York'ta kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında ABD'nin BM nezdindeki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Michael G. Waltz'ı New York'ta kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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