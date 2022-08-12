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Festivale gelen kişiler, içki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdü

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Bolivya'da yaşayan Victor Hugo Mica Alvarez, Toprak Ana isimli festivalde içki içerken bayıldı. Festivalin kurucuları kendinden geçen Alvarez'i festivalin kuralı olarak diri diri toprağa gömdü. Alkolün etkisinin geçmesinin ardından gözlerini açan Alvarez, tabutun yolunu kazarak çıkmayı başardı.

Bolivya'da yerli bir halk geleneğinin parçası olarak 'Toprak Ana'ya adak adanan bir törene katılanVictor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam, törende alkolün dozunu fazla kaçırınca yatağı sandığı tabutun içine yattı. Ancak adam tabutun Toprak Ana'ya kurban edileceğinden habersizdi.

TABUTLA GÖMMÜŞLER

Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

Festival görevlileri içki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdü

"YATAĞIMDA OLDUĞUMU SANDIM"

Tabuttan kurtulan Alvarez'in ilk sözleri şu şekilde: "Festivalde dans etmeye gittik. Sonrasını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey, yatağımda olduğumu sandım, idrar yapmak için kalkmak istedim ve hareket edemedim. Gömüldüğümü anladım, kendi imkanlarımla kurtuldum" dedi.

Haberler.com / Miray Kaya - Dünya

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Yorumlar (1)

virtueslife:

Hortumu ters yerleştirmişler belliki yoksa rahat nefes alırdı çıkmak için kaşını gözünü yarmazdı.Kıbleye gelecek hortum.Müslüman olaydılar bilerlerdi .islamın faydaları.

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