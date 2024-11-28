Üye Girişi
Haberler
Ateşkes sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama: Ellerimiz tetikte kalacak

Tarihi antlaşma sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Ateşkes ihlal edilirse güçlü bir şekilde yanıt vermeye hazırız

Dünya rahat nefes aldı derken yeni bir tehdit daha

 Türkiye'yi sarsan 'sahte dolar skandalı' büyüyor

Piyasaları altüst eden olayda detaylar ortaya çıktı
Bomba iddia: En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi

En düşük emekli aylığı için 3 rakam belirlendi
BBC

FBI, Trump'ın Kabinesine Bombalı Saldırı Tehditlerini Açıkladı

FBI, Trump'ın Kabinesine Bombalı Saldırı Tehditlerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Federal Soruşturma Bürosu, Donald Trump'ın kabinesinde görev alması beklenen bazı isimlere yönelik bombalı saldırı tehditleri ve sahte telefon aramaları yapıldığını duyurdu. Tehdit edilen isimlerden bazıları, ailelerinin güvende olduklarını, ancak saldırı tehdidi aldıklarını bildirdiler.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın kabinesinde ya da Beyaz Saray'da görev vereceğini söylediği bazı isimlere "bombalı saldırı" tehdidinde bulunulduğunu açıkladı.

FBI açıklamasında, bombalı saldırı tehditlerinin yanı sıra, sahte telefon aramalarının da bu isimleri hedef aldığı kaydedildi.

Saldırı tehditleri, Trump'ın İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği adaylarına yönelik yapıldı.

Polis, Salı gecesi ve Çarşamba sabahı gerçekleşen bu tehditlerle ilgili soruşturma yürütüyor.

Trump'ın sözcüsü Karoline Leavitt, görev için aday gösterilen isimlerin, kendileri ve ailelerinin yaşamıyla tehdit edildiğini dile getirdi.

"Birkaç kişinin" tehdide maruz kaldığını söyleyen Leavitt, emniyet güçlerinin bu kişileri güvende tutmak için hızla harekete geçtiğini ekledi.

Leavitt, "Başkan Trump'ın bize örnek olduğu şekilde, tehdit ve şiddet bizi caydıramayacaktır" dedi.

Leavitt ve FBI, tehdit edilen isimleri açıklamadı. Ancak bazı bakan adayları, tehdit edildiklerini açıkladılar.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak Trump tarafından aday gösterilen New York Kongre Üyesi Elise Stefanik, ailesinin bombalı saldırıyla tehdit edildiğini açıklayan ilk isim oldu.

Stefanik'in ofisinden yapılan açıklamada, Kongre üyesinin kocası ve üç yaşındaki oğluyla birlikte Washington DC'den New York'a seyahat ettiği sırada saldırı tehdidinden haberdar olduğu söylendi.

New York polisinin, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS televizyonuna verdiği bilgiye göre, Trump'ın Ticaret Bakanı olarak görev vereceği milyarder iş insanı Howard Lutnick de tehdit edilen isimler arasında.

Polis kaynaklarına göre söz konusu tehdit, Lutnick'in New York'taki evine yönelikti.

Başkanlık yarışı sırasında iki kez suikast girişimiyle karşı karşıya kalan Trump'a ise herhangi bir saldırı tehdidinin yönelmediği bildirildi.

Tehdit edilen isimlerin hiçbirisinin bu dönemde ABD Gizli Servisi tarafından korunmadığı da belirtiliyor.

Trump'ın, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın başına getireceğini açıkaldığı, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Lee Zeldin de bombalı saldırı tehdidiyle karşılaştığını duyurdu.

Zeldin, "Filistin yanlısı bir mesajla birlikte" evine bombalı saldırı tehdidinde bulunulduğunu söyledi:

"Ailem ve ben o sırada evde değildik ve güvendeyiz. Bölge yetkililerinin hızlı müdahalesi için minnettarız."

Trump'ın Tarım Bakanı olarak seçtiği Brooke Rollins de X hesabından yaptığı açıklamada, tehdide kendisinin de maruz kaldığını, polis yetkililerinin gerekli şekilde olayla ilgilendiğini aktardı.

İskan Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı adayları Scott Turner ve Lori Chavez-Deremer de bombalı saldırı tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Tehditler hakkında ABD Başkanı Joe Biden'a da bilgi verildiği belirtildi.

BBC
img

Ünlü otomobil firması para arıyor
img

Kadın muhabir dünyayı uykusuz bırakan haberi böyle verdi
img

Vollkan Demirel'den Okan Buruk'a bomba cevap
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ! 2025 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zam oranları ne zaman açıklanacak? Resmi Gazete bugün (28 Kasım) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 27 Kasım 2024 Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto'da kazanan numaralar neler? RTÜK program durdurma cezası nedir? Hangi dizilere RTÜK ceza verdi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Kasım Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Avrupa ligi puan durumu! Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe kaçıncı sırada? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Yunusemre, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Esenyurt, Ümraniye, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Kepez, Manavgat, Aksu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Seyhan, Sarıçam, İmamoğlu elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Şahinbey, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.