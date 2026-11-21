ABD basını, FBI'ın suç bilgilerini içeren veri tabanına izinsiz girilmiş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlattığını bildirdi. Haberler konuya ilişkin bilgilendirilen iki kişinin aktardıklarına dayandırıldı.Federal ve yerel kolluk kuvvetleri, Ulusal Suç Bilgi Merkezi (NCIC) veri tabanını yakalama emirleri ve adli geçmiş sorgulamalarıyla ilgili bilgi paylaşmak için kullanıyor.BBC, FBI'dan konuyla ilgili açıklama istedi.Bu gelişme, geçen hafta ABD'de bankacılık, ve başka sektörleri etkileyen bir dizi teknik kesintinin ardından yaşandı.Yetkililer bu kesintilerin siber saldırılardan kaynaklanmadığını açıkladı. Kesintiler, Kongre üyelerinin de konuyu mercek altına almasına yol açtı.Beyaz Saray Ulusal Siber Direktörü Sean Cairncross bu hafta görevden alındı. ABD Başkanı Donald Trump, Cairncross'un görevinde yeterince iyi olmadığını söyledi.ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı FBI, daha önce de bilgisayar korsanlarının hedefi olmuştu.. Grup, teşkilatın yaklaşık 38 bin çalışanının tamamına ait hassas bilgileri çaldığını öne sürmüştü.O olayın ardından BBC'ye konuşan eski bir FBI ajanı, görevdeki çalışanların güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi. Eski ajan, çalışanların kişisel bilgilerinin yakında internette suçluların ve ABD'ye hasım devletler adına çalışan bilgisayar korsanlarının eline geçebileceğini belirtti.Ayrı bir gelişmede NBC, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) da bir siber saldırıya uğramış olabileceğini bildirdi.NBC'ye göre bakanlık çalışanlarına Perşembe günü, çiftçilere yapılan ödemelerin yürütüldüğü sistemin hedef alındığı bildirildi.ABD Tarım Bakanlığı konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmadı.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .