FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü

Güncelleme:
ABD ile İran arasındaki askeri gerilim küresel güvenlik endişelerini artırırken, ABD içinde de olası tehditlere karşı alarm seviyesi yükseltildi. ABD Federal Soruşturma Bürosu, İran'ın misilleme saldırısı ihtimali kapsamında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısını hedef alabileceği yönünde yerel polis birimlerine uyarı gönderdi.

ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmalar sürerken, Amerikan güvenlik kurumlarından dikkat çeken bir uyarı geldi. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İran'ın olası bir misilleme saldırısında kamikaze dronlar kullanarak Kaliforniya ve ABD'nin Batı kıyısını hedef alabileceği ihtimaline karşı yerel polis birimlerini uyardı. Güvenlik bülteninde, özellikle Kaliforniya'daki polis departmanlarının olası tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

ABD-İRAN GERİLİMİ TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları bölgede tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. İran ise bu saldırılara karşılık olarak İsrail'in yanı sıra, ABD askeri üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılar düzenledi.

İRAN'DA AĞIR KAYIPLAR

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran yönetimi ciddi kayıplar verdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İranlı yetkililere göre saldırılarda toplam 1332 kişi yaşamını yitirdi.

FBI'DAN KALİFORNİYA ÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken FBI, ABD içinde olası tehditlere karşı güvenlik birimlerini bilgilendirdi. ABC News'in incelediği bir güvenlik uyarısına göre, FBI son günlerde Kaliforniya'daki polis departmanlarını İran'ın Batı Kıyısı'na yönelik bir dron saldırısı düzenleyebileceği konusunda uyardı.

"GEMİDEN DRON SALDIRISI" İDDİASI

Şubat ayı sonunda yayınlanan uyarı metninde, İran'ın ABD'nin İran'a saldırması durumunda ABD açıklarında bulunan kimliği belirsiz bir gemiden insansız hava araçları fırlatarak Kaliforniya'daki hedeflere sürpriz bir saldırı düzenlemeyi planladığına dair bilgiler bulunduğu ifade edildi. Ancak FBI, söz konusu saldırının zamanı, yöntemi, hedefi veya failleri hakkında kesin bir bilgi bulunmadığını da vurguladı.

RESMİ YORUM YAPILMADI

Los Angeles'taki FBI ofisinin sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray da konuyla ilgili yöneltilen sorulara henüz resmi bir yanıt vermedi. ABD'de güvenlik birimleri ise olası tehditlere karşı Batı kıyısındaki kritik altyapılar ve stratejik noktalar için önlemleri artırmış durumda.

