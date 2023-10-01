Türkiye'nin dış temsilciliklerine yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Fidan, 9 farklı başkente yeni büyükelçi atadı. Vatandaşlar ise Fatih Ulusoy kimdir? Yeni Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aradı.

FATİH ULUSOY KİMDİR?

Fatih Ulusoy (d. Ürgüp), Türk büyükelçi.

1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığına girmiş, çeşitli görevlerde bulunmuştur. Kasım 2005-Ağustos 2006 tarihlerinde Afganistan'daki NATO Kıdemli Sivil Temsilciliğinde Siyasi Danışman olarak görev yürütmüş, Eylül 2006-Eylül 2010 tarihlerinde Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Başkatip ve Müsteşar olmuş, Eylül 2010-Eylül 2012 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Özel Müşavir Yardımcısı, (Daire Başkanı sıfatı ile) Eylül 2012-Kasım 2015 Londra Büyükelçiliği'nde Elçi-Müsteşar, Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1 Aralık 2015 - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında Addis Ababa Büyükelçisi olmuştur.[1] Ayrıca aynı tarihten itibaren Afrika Birliği nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştır. 10 Ocak 2019 - 1 Ağustos 2021 tarihlerinde Güney Filipinler Barış Süreci- Bağımsız Silahsızlanma Komisyonu (IDB) Başkanı olmuştur. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere telefonla yeni görevlerini bildirdi. Buna göre Erkan Özoral, Bratislava Büyükelçiliği; Burhan Köroğlu, Nuakşot Büyükelçiliği; Ahmet Demirok, Aşkabat Büyükelçiliği; Cem Işık, Minsk Büyükelçiliği; Emrullah İşler, Riyad Büyükelçiliği; Can İncesu, Librevil Büyükelçiliği; Tunca Özçuhadar, Montevideo Büyükelçiliği; Mehmet Küçüksakallı, Asmara Büyükelçiliği ve Fatih Ulusoy, Üsküp Büyükelçiliği için görev tebligatlarını aldı.