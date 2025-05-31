Fahrettin Altun: İsrail'in zulmü son bulmalı, kalıcı barış sağlanmalı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarına dikkat çekerek, kalıcı ateşkes ve insani yardım çağrısında bulundu. Altun, "Bu bir Filistin değil, İsrail sorunudur" diyerek uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 'Filistin İçin Sessiz Kalma' programına katıldı. Altun, konuşmasında Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekerek, "Somut taleplerimiz var. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen ve 100'e yakın gazetecinin katıldığı "Filistin İçin Sessiz Kalma" programında önemli açıklamalarda bulundu. CNN Türk Özel Haber Şefi Fulya Öztürk'ün moderatörlüğünü yaptığı etkinlikte Altun'un yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal da yer aldı.

"KALICI ATEŞKES SAĞLANMALI, İNSANİ YARDIMLAR AKSAMADAN ULAŞMALI"

Programda yaptığı konuşmada Filistin halkına yönelik süregelen saldırılara değinen Altun, Türkiye'nin uluslararası alandaki mücadelesini şu sözlerle dile getirdi:

"Somut olarak taleplerimiz var. Somut olarak gayretlerimiz var. Bu taleplerin başında kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanması geliyor. Diğer yandan insani yardımların hızlı ve koordineli bir şekilde doğrudan Gazze'ye ulaştırılması gerekiyor. Bu savaş artık sona ermeli, kalıcı barış sağlanmalı."

"İSRAİL DOĞAYI, ŞEHİRLERİ VE İNSANLIĞI TARUMAR EDİYOR"

Altun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırıların yalnızca askeri bir operasyon değil, çok boyutlu bir yıkım olduğunun altını çizdi. İsrail'in çevreye, şehir yapılarına ve kutsal mekânlara yönelik saldırılarını eleştirerek şöyle konuştu:

"Bu zulüm, 7 Ekim 2023'ten itibaren tarihte görülmemiş boyutlarda hız kazandı. İsrail, sadece insanları değil; şehirleri, çevreyi, doğayı da yok ediyor. Bu bir soykırımdır. Aynı zamanda kent kırımdır, eko kırımdır. Bütün insanlığa karşı işlenen bir suçla karşı karşıyayız."

Uluslararası literatürde "Filistin sorunu" ifadesinin yer aldığını ancak bunun gerçeği yansıtmadığını söyleyen Altun, asıl sorunun İsrail'in izlediği politika olduğunu belirtti:

"Ben bu tanıma itiraz ediyorum. Bu bir Filistin sorunu değil, bir İsrail sorunudur. Bu sorunun üzeri yıllardır uluslararası sistemin aymazlığıyla örtüldü. Bugün yaşanan vahşetin arkasında, İsrail'e göz yuman bu Batılı düzen var."

"İSRAİL'E DESTEK VEREN AKTÖRLER YARGILANMALI"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yalnızca fiziksel değil, siyasi destekle de sürdüğünü söyleyen Altun, bu desteği sağlayan tüm aktörlerin uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini vurguladı:

"Gazze yerle bir oldu. Bu tahribatın ortadan kaldırılması için uluslararası bir koalisyonun harekete geçmesi gerekiyor. Güçlü, egemen ve 1967 sınırlarına dayalı başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadıkça bu zulüm sona ermez. Aynı zamanda İsrail'e bu zulmü uygularken destek veren tüm aktörlerin de yargılanması gerekir. Er ya da geç bu zalimler yenilecek."

Altun, Filistin halkının verdiği mücadelenin yalnızca kendi hakları için değil, insanlık adına olduğunu ifade etti:

"Filistinlilerin direnişi, insanlık için onurlu bir duruştur. Sadece kendi toprakları için değil, tüm insanlık için direniyorlar. Biz de bu direnişe tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."

"İSRAİL HAKİKATİ DE KATLETMEYE ÇALIŞIYOR"

Altun, İsrail'in askeri saldırıların yanı sıra uluslararası kamuoyunu yanıltmaya yönelik sistematik bir yalan politikası yürüttüğünü de belirtti:

"İsrail yalnızca sivilleri değil, hakikati de katletmeye çalışıyor. Bir yandan zulüm işlerken, diğer yandan da yalanları sistematik biçimde dolaşıma sokarak kendini meşrulaştırmaya çalışıyor."

"İSRAİL BATI'DA MEŞRUİYETİNİ YİTİRDİ"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Batı dünyasında giderek daha fazla tepkiyle karşılandığını belirten Altun, kamuoyunun artık gerçekleri görmeye başladığını ifade etti:

"İsrail, tarihinde hiç olmadığı kadar Batı'da gerçek yüzü görülen bir aktöre dönüştü. Batı kamuoyları artık İsrail'in zulmüne sessiz kalmıyor. Ahlaki meşruiyetini tamamen yitirdi. Yahudi toplumu içinde bile eleştiriler yükseliyor."