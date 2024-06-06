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F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı

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ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Flake, "F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği" dedi.

Flake, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım." ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "ÖNEMLİ ADIM" AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Siyasi ve Askeri İlişkiler departmanı da "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en ileri yeni F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri." açıklamasını yaptı.

F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den 'Büyük adım atıldı' mesajı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN F-16 AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısında da ABD ile F-16 satışına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Bakanlık kaynakları, ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorulara "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." yanıtını verdi.

ABD- TÜRKİYE ARASINDA YAŞANAN F-16 SÜRECİ

Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet F-16 ve mevcut uçaklar için de 79 modernizasyon kiti alımı için ABD'ye başvurmuş fakat ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunlar nedeniyle bu satış Kongre gündemine alınmamıştı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamasıyla birlikte Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularının Türkiye tarafından bloke edilmesiyle iki konu karşılıklı pazarlık konusu olmuştu.

Türkiye geçen yıl Finlandiya'nın üyeliğini onaylamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da modernizasyon kiti satışına yeşil ışık yakarak konuyu Kongre'ye iletmişti.

Ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı, Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini desteklediğini açıklamıştı. Biden, Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 satışını onaylaması için Kongre'ye çağrı yapmıştı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

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Yorumlar (11)

İsmail Atış:

ABD önce bizden aldığı parayı versin parasını alıp vermediği uçakları bile bile bunlardan hala para verip uçak istemek akıl almaz bir olay

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2
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Onemli Degil:

Guclu Ulkeler Coktan Almisdi Hem de Faizi Ile ve Tazminatlari Ile..

yanıt2
yanıt0
Özcan Özcan:

HAVA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ YUNANA İLK DEFA KAYBETTİK.DIŞ POLİTİKA DA HİÇ BİR ZAMAN BU KADAR BAŞARISIZ OLMAMIŞTIR BU ÜLKE.

25
101
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Mustafa Karaköse:

Sen kadrolu muhalifsin sanırım hiçbir yorumun ülke yararına değil, dış politikada başarılı egitim ve ekonomide kötü bir yönetim var bunu demek zormu? ülke dışına taşan sorunlarda neden hep ülkeye faydasız yorumlar yazıyorsunuz ?

yanıt11
yanıt13
Özcan Özcan:

BOŞ YAPMA MUSTAFA.HER ŞEYİNİZ KÖTÜ.AYRICA BEN SADECE DEVLETİMİN YANINDAYIM,BİR SAVAŞ ÇIKSA EN ÖNDEN BEN GİDERİM. 4 YIL ASKERİ PERSONELLİK YAPTIM BEN SİZ KİMSİNİZ DE BANA VATAN SEVDASINI ÖGRETECEKSİNİZ.?

yanıt16
yanıt8
İbrahim Demirel:

4 yıl hangi vasıfla orduda görev yaptın peki ?

yanıt6
yanıt4
Özcan Özcan:

ne önemi var ibo ? generalinden tut erine kadar herkes bu ordunun bir parçasıdır ve her bir ferdi önemlidir

yanıt5
yanıt5
Demirhan:

Reis her konuda ABD'ye muhtaç.

7
5
yanıtYanıtla
Hamit Gündoğdu:

Kaç adım kaldı heyecandan kudurecegim;))))

6
0
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Turgay Karaderi:

2028

2
0
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