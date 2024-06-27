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Eylem Tok ve oğlunun ABD'de yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok, 2 hafta önce, kazadan tam 106 gün sonra ABD'de yakalanmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'un Eyüpsultan'da 1 Mart'ta ölümlü kazaya karışıp Mısır'a, daha sonra ise ABD'ye kaçan ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok ABD'de yakalanmıştı. Firari olarak gezen anne ve oğulun yakalandıkları anların görüntüleri polis kamerasına yansıdı.

ÜST ARAMASININ ARDINDAN POLİS ARACINA BİNDİRİLDİ

Boston polisi tarafından gözaltına alınan anne ve oğulun görüntülerinde ilk olarak Cihan Cihantimur'un yakalandığı görülüyor. Polis tarafından üst araması yapılan Cihantimur, daha sonra ise polis aracına bindiriliyor.

TOK'UN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Cihantimur'un ardından ise kameralara anne Eylem Tok'un görüntüleri yansıdı. Üzerinde siyah bir elbise olan Tok'un imaj değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı. Saçlarının küt ve sarı olduğu görülen Eylem Tok'un, oldukça rahat tavırlar sergilemesi de bir başka ayrıntı olarak yer aldı.

"BİLEREK YAKALANDILAR" İDDİASI

Cihan Cihantimur'un çarparak öldürdüğü Oğuz Murat Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, İkilinin evinin New York'ta olmasına rağmen Boston'da okul kaydı yaparken "Bilerek" yakalandığı, polislerin onları okuldan aldıkları belli olsun diye okul önünde uzun süre bekledikleri, Boston'da yargılama durumu farklı olduğundan bu durumunu planladıklarını ifade etmişti.

TÜRKİYE'YE İADE DAVASI 1 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada ikinci duruşma 1 Temmuz'a ertelendi. Duruşmanın erteleme nedenine ilişkin bilgi verilmedi. Eylem Tok'u yeni duruşmada iki farklı avukat savunacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Timur Cihantimur Eyüpsultan Eylem Tok İstanbul Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Erkan Can :

gerçekten boşa bu kadar perişan oldular,kaçmayıp ülkede kalsalar şuan özgürlerdi. paran varsa türkiye de adalet sensin demektir,hangi zengin adam öldürüp de hapis yattı ? fakir vergi öder,zenginden vergi bile alınmaz bu ülkede

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Vatan Daş:

Ters kelepçede çok yakışmış.

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kılıçarslan yüksel:

Bence bu çocuğun hayrına oldu bir an evvel hayatın gerçekleri ile yüzleşmesi lazım dı

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Ali Usda:

Es kaza biz bir şey yapsak odadan tuvalete gidene kadar bizi yakalarlar. Film seti gibi.

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Abdullah Atik:

Helal para kazanıp ,Şımarıkça değil insan gibi yaşayın , azgınlığın sonucu ortada frensiz gitmenin sonucu duvara toslamaktır…

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Türkiye'de yakalansanız zaten 3 ay sonra çıkacaktınız ne gerek vardı böyle entrikalara

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Eriş Ersoy:

Şu an içerde bitlenme zamanı gelmiştir

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