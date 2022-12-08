Evli adamla ilişkiye giren kadın, sabah uyandığında ayaklarına bakınca dehşeti yaşadı
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Afrika'da yaşandığı iddia edilen bir olay, herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. İddiaya göre evli bir adamla ilişkiye girerken yakalanan kadına, adamın karısı tarafından büyü yapıldı. Sabah uyandığında ayaklarını inek toynağı olarak gören kadın, kuyruğunun da çıktığını öne sürdü.
Doğu Afrika'da yer alan ülkeler arasında yer alan Tanzanya'da yaşandığı öne sürülen bir olay, herkesi hayretler içerisinde bıraktı. İddiaya göre batıl inançlarıyla bilinen ülkede bir kadın, evli adamla ilişkiye girerken adamın karısına yakalandı.
Olayın ertesi sabah uyanan kadın hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çünkü köylülerin iddiasına göre adamın büyücü olan karısı tarafından yapılan büyü nedeniyle talihsiz kadının ayakları inek toynağına dönüştü. Kalça kısmından da kuyruk çıktı.
Köy meydanında toplanan meraklı kalabalık, çember içerisine aldıkları kadının ayaklarını incelemeye başladı. Köylüler bir yandan kadına destek verirken, diğer yandan da büyücü kadının cezalandırılmasını istedi. Sosyal medya kullanıcıları ise böyle bir olayın gerçek olamayacağını öne sürdü.
Diğer yandan olayın kısa süre içerisinde infial yaratmasının ardından Tanzanya polisinin de devreye girdiği ve olayın soruşturulmaya başladığı belirtildi.