Evlerine geri dönen Ukraynalıların sevinç gözyaşları!

Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalılar evlerine geri dönüyor. Ukrayna askerlerinin Rus birliklerinin temizlendiği bölgelerde evlerine geri dönen halk sevinç göztaşları döktü. Yaşanan savaş nedeniyle zor günler yaşayan halk ailelerine ve vatanlarına kavuşmuş olmanın sevincini yaşadı.

UKRAYNA ASKERİNE SARILDI

Şehrin her yerinde savaşın izlerinin kolaylıkla görüldüğü Troitske kasabası işgalin başladığı ilk günlerden itibaren Rus birliklerinin kontrolü altındaydı. Ukrayna askeri tarafından geri alınan Troitske kasabasındaki vatandaşlar yurtlarına geri dönmüş olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirerek Ukrayna askerlerine sarılıp teşekkür etti.