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Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

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Almanya'da yaşayan bir aile, geçici süreliğine evlerine aldıkları mülteciyi geri göndermek istediler. Durumu kabullenmeyen mülteci, 'Artık burası benim evim' diyerek ev sakinlerine bıçakla saldırmaya çalıştı. O anlar aile bireylerinin cep telefonlarına yansıdı.

Alman bir aile, evlerinde misafir ettikleri mülteciyi geri göndermek isteyince saldırıya uğradı. Evden gönderileceğini öğrenince "Artık burası benim evim!" diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Tedirgin olan aile, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

Mülteci olarak bir ailenin yanında yaşayan şahıs, evden gönderileceğini öğrenince çileden çıktı. Eline aldığı bıçakla aileyi tehdit eden bağırarak "Artık burası benim evim!" diyen kimliği henüz bilinmeyen kişi, büyük paniğe neden oldu. Korkulu aile, bir yandan saldırganı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştılar. O anlar telefon kameralarına kaydedildi.

Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

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Yorumlar (6)

Sendemi Brütüs:

Almanyada yaşıyorum adam bir kere burası artık benim evim demedi. Bu nasıl Habercilik Allah aşkına

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Cevdet Taşkın:

YAKINDA TÜRKİYE NİNDE EN BÜYÜK SORUNU OLACAKTIR DEMEDİ DEMEYİN

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Özcan Özcan:

ŞU ARKADAŞI MAĞARASINA YADA ÇÖLÜNE GÖNDERİN .

17
6
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Hasan BOZKURT:

O terlik zaten herşeyin özeti

10
4
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