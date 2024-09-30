Evlerine aldıkları mülteciyi göndermek isteyince bakın ne yaptı

Alman bir aile, evlerinde misafir ettikleri mülteciyi geri göndermek isteyince saldırıya uğradı. Evden gönderileceğini öğrenince "Artık burası benim evim!" diyerek bıçakla saldırmaya başladı. Tedirgin olan aile, o anları cep telefonlarına kaydetti.

Mülteci olarak bir ailenin yanında yaşayan şahıs, evden gönderileceğini öğrenince çileden çıktı. Eline aldığı bıçakla aileyi tehdit eden bağırarak "Artık burası benim evim!" diyen kimliği henüz bilinmeyen kişi, büyük paniğe neden oldu. Korkulu aile, bir yandan saldırganı sakinleştirmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştılar. O anlar telefon kameralarına kaydedildi.