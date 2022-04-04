Evinde saklanırken başından vurulan Ukraynalı kız yaşama tutundu

Rusya- Ukrayna savaşında yaşanan savaşta 40. güne girilirken savaşın bilançosu artmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk işgale karşı direnirken, Rus ordusunun saldırıları sürüyor. Öte yandan gün içerisinde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Ukraynalı bir çocuğun kafasından vurulmasına rağmen ölmediği fotoğraflar ortaya çıktı.

EVİNDE OTURURKEN BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Ukrayna'nın Nikolaev bölgesinde ailesi ile yaşayan Maria isimli 13 yaşındaki kız çocuğunun başına evinde otururken mermi isabet etti. Apar topar hastaneye kaldırılan Maria, doktorların yoğun çabası sonrası kurtuldu. Maria'nın beyin tomografisine yansıyan görüntülerde ise kurşunun isabet ettiği bölge görüldü.

"KESİN ÖLDÜ DEDİK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Maria'nın annesi evlerinde Rus saldırılarından saklanırken olayın gerçekleştiğini aktardı. Maria'yı kafasına kurşun yemiş şekilde görünce donup kaldığını belirten annesi, "Maria'yı hemen hastaneye götürdük. Doktorlar durumunun kritik olduğunu ancak yaşama şansının bulunduğunu söyledi. Biz kesin öldü dedik ama yaşadı. Çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.