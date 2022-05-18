Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı - Haberler

Pensilvanya'daki okulda lise korosu öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Olivia Ortz, duygusal yakınlaşma yaşadığı bir öğrencisiyle kendi evinde iki kez cinsel ilişkiye girdi. Ortz ayrıca öğrencisiyle sivil hayatta da mesajlaşmayı sürdürdü.

MESAJLARI KOCASI GÖRDÜ

Ortz ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmalar, Ortz'un kocası tarafından fark edildi. Eşinin, bir öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmalarını gören koca, durumu okul yönetimine iletti.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

Okul yönetiminin ihbarı üzerine bu sefer devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, kaçma şüphesi bulunan ve 9 Mayıs'ta görevden alınan öğretmen Ortz hakkında tutuklama kararı çıkardı.

HEMEN TESLİM OLMAYI ÖĞRETTİ

Öğretmen hemen teslim olmayı reddederek önceden ayarlanan konserine gitti ve şarkı söyledi. Fakat ekipler, tüm direnmesine rağmen öğretmeni tutuklayarak cezaevine gönderdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMSI 25 MAYIS'TA

Ortz, Lawrence County'deki cezaevinde 150.000 dolarlık kefaletle tutuluyor ve bir sonraki duruşması 25 Mayıs'ta. Diğer yandan ilişkiye girdiği öğrencinin kız olduğu iddia edildi.