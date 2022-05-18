Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı - Haberler

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Evinde öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye giren öğretmeni, aynı okuldaki kocası yakalattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir okulda lise korosu öğretmeni, bir öğrencisiyle iki kez cinsel ilişkiye girdi. Öğrencisiyle mesajlaşmalarının kocası tarafından fark edilmesinin ardından iğrençliği ortaya çıkan Olivia Ortz, üzerine atılı suçlardan tutuklandı.

Pensilvanya'daki okulda lise korosu öğretmeni olarak görev yapan 26 yaşındaki Olivia Ortz, duygusal yakınlaşma yaşadığı bir öğrencisiyle kendi evinde iki kez cinsel ilişkiye girdi. Ortz ayrıca öğrencisiyle sivil hayatta da mesajlaşmayı sürdürdü.

Ortz ve öğrencisi arasındaki mesajlaşmalar, Ortz'un kocası tarafından fark edildi. Eşinin, bir öğrencisiyle uygunsuz mesajlaşmalarını gören koca, durumu okul yönetimine iletti.

Okul yönetiminin ihbarı üzerine bu sefer devreye polis ekipleri girdi. Ekipler, kaçma şüphesi bulunan ve 9 Mayıs'ta görevden alınan öğretmen Ortz hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Öğretmen hemen teslim olmayı reddederek önceden ayarlanan konserine gitti ve şarkı söyledi. Fakat ekipler, tüm direnmesine rağmen öğretmeni tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Ortz, Lawrence County'deki cezaevinde 150.000 dolarlık kefaletle tutuluyor ve bir sonraki duruşması 25 Mayıs'ta. Diğer yandan ilişkiye girdiği öğrencinin kız olduğu iddia edildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsel İlişki, Cinsellik, Öğretmen, Polis, Okul, Cinsellik, Dünya, Haberler

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