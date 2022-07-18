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Evdeki yılan ihbarına giden yılan uzmanı, çıktığında tüm dünyaya uyarıda bulundu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Evdeki yılan ihbarına giden yılan uzmanı, çıktığında tüm dünyaya uyarıda bulundu

Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne bağlı bir yılan uzmanı, yılan ihbarı aldığı eve gitti. Evie Button, evdeki yılanın sıcak nedeniyle başka bir evden kaçan yılan olduğunu belirledi. Gazetecilere açıklama yapan Button, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte etrafta görülen zehirli yılan sayısında artış olacağını belirterek, tüm dünyaya uyarıda bulundu.

Tarihinin en sıcak günlerini yaşayan İngiltere'de hava sıcaklarının daha artacağından endişe duyuluyor. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hareketlenen yılanlar ilgili de dikkat çeken bir haber geldi. Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği'ne bağlı bir yılan uzmanı, ihbar üzerine gittiği evdeki yılanı kontrol altına aldı.

YILAN, BAŞKA BİR EVDEN KAÇMIŞ

Evie Button, kontrol altına aldıkları yılanın bir başka evden kaçmış olduğunu ve sahiplerine ulaşıldığı bilgisini verdi. Çalışmanın yapıldığı evden çıktıktan sonra açıklamalarda bulunan Button, havaların ısınmasıyla birlikte kafeslerinden kaçan yılan sayısının arttığını dile getirdi.

Evdeki yılan ihbarına giden yılan uzmanı, çıktığında tüm dünyaya uyarıda bulundu

DAHA DA ARTACAK

Dünya genelindeki hayvanseverlere ve insanlara da uyarıda bulunan Button, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte dünya genelindeki zehirli yılan sayısında artış görüleceğini ve insanların doğru bilgilendirme sayesinde bu yılanlara zarar vermeyeceklerine inandıklarını dile getirdi.

Evdeki yılan ihbarına giden yılan uzmanı, çıktığında tüm dünyaya uyarıda bulundu

YARDIM ALMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Yılan uzmanı Button, doğada yılan gören insanların profesyonel yardım almaktan çekinmemeleri gerektiğini belirterek, hızlı bir şekilde profesyonel insanlara ulaşmaları gerektiğini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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