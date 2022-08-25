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Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

Dünya Haberleri

İngiltere'nin Hampshire kentinde yaşayan bir aile, sabah uyandıklarında komşularının uyarısıyla evlerinin penceresindeki dev yılanı fark etti. 38 kilo ağırlığında olduğu öğrenilen yılan, ailenin büyük korkuya kapılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen yılan uzmanı, hayvanı kaçtığı eve teslim etti.

Havaların ısındığı Avrupa'da geçtiğimiz yıllara göre yılan görülme sıklığı da hayli arttı. Tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'ninHampshire kentindeki bir apartmanda oturanlar ise sabah büyük bir sürprizle uyandı.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

KOMŞULARI FARK ETTİ

Apartmanın karşı tarafında oturan kişiler, ailenin evinin penceresinde dev bir yılan olduğunu fark etmelerinin ardından hemen komşularına haber verdi. Ayrıca yılanı da anbean fotoğrafladı.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Pencerelerinde dev yılanı gören aile üyeleri büyük bir korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer, 38 kilo ağırlığında olduğu belirlenen yılanın bir evden kaçtığını belirledi. Yılan, yapılan çalışmanın ardından kaçtığı eve geri teslim edildi.

Evdeki ihbara giden yılan uzmanı, gördüğü yılan karşısında resmen dehşete kapıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

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