Evde 9 eşiyle birlikte yaşayan adam, kendisini en çok zorlayan meseleyi paylaştı

Brezilya'da 9 kadınla evlenerek dünya basınında gündem olan Arthur O Urso'dan yeni açıklamalar geldi. Arthur, kendisini en çok zorlayan meselenin kabarık faturalar olduğunu dile getirdi.

Brezilya'da geçtiğimiz yıl tek eşliliğe tepki olarak yasal olmayan bir şekilde 9 kadınla evlenen ve dünya basınında kendisine geniş bir yer bulan Arthur O Urso'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi.

"ÇOK EĞLENCELİ AMA KÖTÜ BİR YANI VAR"

9 kişiyle aynı anda ilişki yaşamanın eğlenceli olduğunu belirten Arthur, "Şu anda mutluyum. Yaptığım şey çok eğlenceli ama bunun kötü bir yanı var. 9 kişinin aynı evde yaşaması, faturaları biraz kabartıyor. Bu da beni zorluyor" ifadelerini kullandı.

GEÇTİĞİMİZ AY YAPTIĞI AÇIKLAMALAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Geçtiğimiz ay yine ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunan Arthur'un sözleri çok konuşulmuştu. Tüm partnerleri birlikte olabilmek için adil bir program yapmak zorunda kaldığını ifade eden Arthur, bunun çok stresli olduğunu ve artık cinsel ilişkiyi haz almak için değil de bir zorlukmuş gibi gördüğünü söylemişti.

Eşlerinin cinsel açıdan kendisini mutlu etmek için ellerinden geldiğini yaptığını belirten Arthur, buna rağmen yaşadığı stresin kendisini bazen mutsuz ettiğini dile getirmişti.