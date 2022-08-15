Ev almak isteyen yaşlı kadın yapılan bir hata sonucu tüm mahallenin sahibi oldu

ABD'nin Nevada eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ev almak isteyen yaşlı kadın yapılan hatadan dolayı mahalleyi satın aldı ve bir an da milyoner oldu.

Ülke basınında geniş yer bulan olayda, ismi açıklanmayan kadın, satın alma işlemleri için evrakları tamamladıktan sonra 594 bin 481 doları ilgili hesaba yatırdı.

BİR ANDA 50 MİLYON DOLARIN SAHİBİ OLDU

Ancak tapu işlemi sırasında yapılan bir hata sonrasıev yerine tüm mahallenin tapusu yaşlı kadının üzerine geçti. Bu hata sonrası kadın 84 ev ve 2 arazinin sahibi oldu ve tüm bunların değerinin 50 milyon dolardan fazla olduğu söyleniyor.

İADE ETMEYEBİLİR

Kanunen kadının 84 mülkü iade etmeme yoluna gidebileceği belirtiliyor. Ancak uzamanlar konunun mahkemeye taşınacağını ve mülk sahiplerinin mahkeme yoluyla evlerini geri alabileceğinin altını çiziyor. Kaynak: Daily Mail