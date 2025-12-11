Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsviçreli şampiyonu Nemo, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla kazandığı birincilik ödülünü iade edeceğini duyurdu.

2024'TE İPİ GÖĞÜSLEDİ

"The Code" adlı şarkısıyla büyük bir başarı elde eden ve yarışmayı kazanan Nemo, yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu.

"BU ÖDÜLÜN BANA AİT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Nemo ödülü iade edeceğini duyurduğu açıklamasında ayrıca "Bu ödülün artık bana ait olmadığını düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.

5 ÜLKE KATILMAMA KARARI ALDI

Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, aylardır Avrupa genelinde büyük bir siyasi gerilime neden olmuştu. İzlanda, İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda yarışmaya katılmama ve yayınlamama kararı aldıklarını duyurmuşlardı.