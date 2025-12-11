Haberler

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eurovision 2024'ün şampiyonu İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in yarışmaya alınmasını protesto ederek ödülünü iade edeceğini açıkladı. Nemo açıklamasında "Bu ödülün artık bana ait olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

  • 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsviçreli şampiyonu Nemo, kazandığı birincilik ödülünü iade edeceğini duyurdu.
  • Nemo, ödülü İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla iade ediyor.
  • İzlanda, İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda, Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmama ve yayınlamama kararı aldı.

2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İsviçreli şampiyonu Nemo, İsrail'in yarışmaya katılımını protesto etmek amacıyla kazandığı birincilik ödülünü iade edeceğini duyurdu.

2024'TE İPİ GÖĞÜSLEDİ

"The Code" adlı şarkısıyla büyük bir başarı elde eden ve yarışmayı kazanan Nemo, yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu.

Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor

"BU ÖDÜLÜN BANA AİT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Nemo ödülü iade edeceğini duyurduğu açıklamasında ayrıca "Bu ödülün artık bana ait olmadığını düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.

5 ÜLKE KATILMAMA KARARI ALDI

Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, aylardır Avrupa genelinde büyük bir siyasi gerilime neden olmuştu. İzlanda, İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda yarışmaya katılmama ve yayınlamama kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
İşte Güllü'nün kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç

İşte kızının yakalanmadan önce attığı mesaj! Valiz detayı çok ilginç
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var

Uyuşturucu ve grup seksin yanında bir suçlama daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşine kızdı, evi ateşe verdi

Karara kızdı ortalığı ateşe verdi, olan kendisine oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
title