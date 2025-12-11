Eurovision'da İsrail depremi! İpi göğüsleyen isim ödülü iade ediyor
Eurovision 2024'ün şampiyonu İsviçreli şarkıcı Nemo, İsrail'in yarışmaya alınmasını protesto ederek ödülünü iade edeceğini açıkladı. Nemo açıklamasında "Bu ödülün artık bana ait olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
2024'TE İPİ GÖĞÜSLEDİ
"The Code" adlı şarkısıyla büyük bir başarı elde eden ve yarışmayı kazanan Nemo, yaptığı çarpıcı açıklamayla gündeme oturdu.
"BU ÖDÜLÜN BANA AİT OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Nemo ödülü iade edeceğini duyurduğu açıklamasında ayrıca "Bu ödülün artık bana ait olmadığını düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.
5 ÜLKE KATILMAMA KARARI ALDI
Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı, aylardır Avrupa genelinde büyük bir siyasi gerilime neden olmuştu. İzlanda, İspanya, Slovenya, Hollanda ve İrlanda yarışmaya katılmama ve yayınlamama kararı aldıklarını duyurmuşlardı.