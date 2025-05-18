Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan

Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
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Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen ve Avusturya'nın kazandığı 69. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail protestoları damga vurdu. Azerbaycan'ın İsrail'e 12 tam puan vermesi ise gecenin en dikkat çekici detaylarından oldu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision 2025'in ardından müzikal performanslar kadar İsrail protestoları da adından söz ettirdi. İsrail adına yarışan Yuval Raphael, performansı sırasında yoğun protestolarla karşılaştı.

SANATÇI ISLIKLARLA PROTESTO EDİLDİ

Seyirciler arasında Filistin bayrağı açan bazı izleyiciler, sanatçıyı ıslıklarla yuhaladı. Konserin güvenliği, sahneye atlamaya çalışan iki kişiyi hızlıca etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı.

AZERBAYCAN'IN 12 PUANI TARTIŞMA YARATTI

Bu sırada İsrail yarışmayı ikinci olarak tamamlarken, Azerbaycan'dan gelen 12 puan sosyal medyada tartışma konusu oldu. İsrail karşıtı protestoların yoğun yaşandığı bir atmosferde Azerbaycan'ın verdiği tam destek, sosyal medyadaki Türk kullanıcıların tepkilerini de beraberinde getirdi.

"TÜRKİYE SENİ ÖZLEDİK" TARTIŞMASI

Öte yandan yarışmanın ikinci yarı finalinde yayınlanan "Türkiye seni özledik" temalı video da sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı. İstanbul'un silüetinin ve İstanbul Boğazı'nın silik şekilde gösterildiği video bazı izleyenler tarafından "kasıtlı olarak olumsuz temsiliyet" şeklinde yorumlandı. Videodaki efekt için "Ortadoğu ülkelerine uygulanan klasik Hollywood filtresi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıUD:

oe azerbaycan

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Haber YorumlarıHakan Acar:

Herkes arapları sevmek zorunda mı? İsrail adamları her konuda destekledi, silah verdi, Karabağ konusunda her konuda yardım etti. Araplardan ne fayda gördüler.

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ermeniler tarafından soykırıma uğrayan azeriler soykırımcıları destekliyor. bu ne türklüğe ne müslümanlığa ne de insanlığa yakışır. yazıklar olsun

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