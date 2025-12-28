Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü

İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül ve lav püskürttüğü belirtildi.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi. Sabah erken saatlerde patlayan volkan, gökyüzüne kül ve duman bulutları püskürttü. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, Etna'nın zirve kraterlerindeki patlayıcı faaliyetin arttığını ve kül çıkışının kesintisiz sürdüğünü açıkladı. Uzmanlar, uçuş güvenliği açısından risk anlamına gelen 'kırmızı seviye' havacılık uyarısı yayınladı.