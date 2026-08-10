Etna Yanardağı Kül Püskürttü, Katanya Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu oluşan kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na yapılan geliş uçuşları geçici olarak durduruldu. Külün hava sahasına yayılması üzerine uçuşların yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı bildirildi.
İTALYA'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın, kül püskürttüğü bildirildi.
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşların geçici olarak durdurulduğu belirtildi. Etna'dan yükselen külün havalimanı çevresindeki hava sahasına yayılması üzerine geliş uçuşlarının yerel saatle 15.00'e kadar askıya alındığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı