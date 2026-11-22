(ANKARA) - Estonya hükümeti, güvenlik gerekçesiyle Rusya ile kara yolu sınır geçişlerini 1 Aralık'tan itibaren en az 6 ay süreyle kapatma kararı aldı. Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, Rus güvenlik servislerini Estonya vatandaşlarını tehdit etmek ve kendi saflarına katmaya çalışmakla suçladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise karara siyasi ve diplomatik önlemlerle karşılık vereceklerini belirterek, Estonya'nın "yeni bir Demir Perde" oluşturmaya çalıştığını savundu.

NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Estonya, Rusya ile kara yolu sınır geçişlerini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatacağını açıkladı. Estonya hükümetinin cuma günü duyurduğu kararın 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği ve en az 6 ay uygulanacağı bildirildi. Karar, Estonya'nın Rus güvenlik servislerini ülkedeki bir savunma şirketine yönelik kundaklama girişimini düzenlemekle suçlamasının ardından geldi. Estonya makamları, söz konusu olayın bu yıl yaşanan ikinci benzer girişim olduğunu öne sürerken Kremlin, suçlamaları reddetti.

"RUS GÜVENLİK SERVİSLERİ VATANDAŞLARIMIZI TEHDİT EDİYOR"

Estonya İçişleri Bakanı Igor Taro, düzenlediği basın toplantısında, sınırların kapatılmasının güvenlik risklerinin azaltılmasına ve Rusya'nın yeni saldırılar düzenleme imkanlarının sınırlandırılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Taro, "Rus güvenlik servisleri, sınır kapılarımızdan geçiş yapan vatandaşlarımızı tehdit ediyor ve kendi saflarına katmaya çalışıyor. Bu, artık tahammül edemeyeceğimiz bir durum" dedi.

RUSYA: "YENİ BİR DEMİR PERDE OLUŞTURMA GİRİŞİMİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Estonya'nın sınır kapılarını kapatma kararına tepki göstererek, kararın uygulanması halinde siyasi ve diplomatik önlemlerle karşılık vereceklerini bildirdi. Zaharova, "Bu tür adımlar, doğudan geldiği iddia edilen bir tehdit bahanesiyle yeni bir Demir Perde oluşturma girişimiyle eşdeğerdir" ifadelerini kullandı.

BU YIL 760 BİN KİŞİ SINIRDAN GEÇTİ

Estonya hükümetinin verilerine göre, iki ülke arasında yolcuların giriş ve çıkış yapabildiği beş sınır geçiş noktası bulunuyor. Estonya polisinin verilerine göre, bu yıl iki ülke arasındaki sınırdan 760 bin kişi geçiş yaptı. Bunların 307 binini Rusya, 175 binini Estonya ve 54 binini Finlandiya vatandaşları oluşturdu.

Rusça konuşan nüfusun çoğunlukta olduğu Estonya'nın Narva kentindeki sınır kapısı, Avrupa'nın farklı bölgelerinden Rusya'nın St. Petersburg kentine seyahat eden yolcular tarafından da kullanılıyor. Estonya hükümeti, kara yolu sınır geçişlerinin kapatılmasından demir yolu yük taşımacılığının etkilenmeyeceğini, ancak sıkı gümrük denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Estonya'nın kuzey komşusu Finlandiya, Rusya ile sınır kapılarını 2023 yılında kapatmış ve o tarihten bu yana yeniden açmamıştı. Letonya ve Litvanya ise Rusya ile sınır geçişlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA