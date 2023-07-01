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Esra Demir, Ottawa Büyükelçiliği görevine başladı

Esra Demir, Ottawa Büyükelçiliği görevine başladı

Dünya Haberleri

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği görevine atanan Esra Demir, Kanada Genel Valisi Mary May Simon'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı. Tören, büyükelçiler onuruna verilen resepsiyonla sona erdi.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği görevine atanan Esra Demir, Kanada Genel Valisi Mary May Simon'a güven mektubunu sunarak resmen görevine başladı.

Genel Valilik resmi konutu Rideau Hall'da gerçekleşen törende, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Honduras ve Zambiya Büyükelçileri de güven mektuplarını sundu.

Kanada Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı törende, Büyükelçi Demir'in özgeçmişi okundu. Ardından Demir, Genel Vali'ye güven mektubunu takdim etti.

Büyükelçi Demir, Genel Vali Mary May Simon tarafından kabul edildi. Tören, büyükelçiler onuruna verilen resepsiyonla sona erdi.

Esra Demir, Kanada'daki görevi öncesinde Türkiye'nin Fildişi Sahili ve Togo nezdindeki büyükelçisi olarak görev yaptı.

Kaynak: AA / Seyit Aydoğan - Dünya

Esra Demir Türkiye Kanada Ottawa Dünya Haberler

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