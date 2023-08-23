Eskişehir'de 300 Hektarlık Orman Yangını Kontrol Altına Alınamadı

Eskişehir'de pulluk makinesinin kıvılcımından çıkan ve 300 hektarlık alanda etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, "Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak" dedi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasındaki bölgede bugün saat 13.00 sularında bir tarım arazisinde pulluk makinesinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye 200'ün üzerinde personel, arazözler ve su tankerleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına 5 yangın söndürme helikopteri ve 1 yangın söndürme uçağı havadan destek verirken, vatandaşlar da traktörleri ve su tankerleri ile çalışmalara katıldı. Eskişehir'den de çok sayıda AFAD ve OBAK yangın söndürme gönüllüsü çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi.Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

"Yaklaşık olarak 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir"

Vali Aksoy, yaptığı açıklamada 300 hektar alanın yangından etkilendiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Pulluk makinesinin çıkarttığı kıvılcımın 300 hektar alanda yangına neden olduğunu belirten Vali Aksoy, gece boyu çalışmaların devam edeceğini söyledi. Çok sayıda ekibin, arazözün ve iş makinesinin bölgede olduğunu ifade eden Vali Aksoy, "Seyitgazi ilçemiz Oynaş Mahallemizde 13.00 sıralarında pulluk makinesinin kıvılcım çıkarması sonucu önce tarım arazine, sonrasında da orman arazisine sıçrayan bir yangın meydana gelmiştir. Orman ekiplerimiz hemen müdahale etmesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangın büyümüştür. Şu saat itibarıyla önemli ölçüde çevresinde kontrol sağlanabilecek şekilde tedbirler alınmıştır. Ancak yangın yine belirli noktalarda devam etmektedir. Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplamda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 27 derece civarında. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda 30-35 kilometre saat hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının yüzde 55-60'lara kadar çıkabileceği, rüzgar bakımından da daha ılımlı noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim. Bu nem oranının yükselmesi, hava sıcaklığının düşecek olması yangınla mücadelede bizi daha güçlü bir konuma taşıyacaktır. Gerek belediyelerimiz, gerek başta Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere AFAD ekiplerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, vatandaşlarımız iş birliği içerisinde yangına müdahale edilmektedir. Yaklaşık olarak 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin sonuçlar yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

"Adli işlemler başlatıldı"

Pulluk makinesini kullanan çiftçinin gözaltına alındığını ve hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Vali Aksoy, "Adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmekte. Yol zaman zaman kapatıldı fakat şu an için önemli bir risk yok. Kontrollü bir şekilde hem Afyon istikameti hem Eskişehir istikameti trafiğe açık vaziyette. Yerleşim yerleriyle ilgili risk oluşturabilir mi diye ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durumun ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru esmesi durumunda bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak" ifadelerini kullandı.

"Şu aşamada yangın kontrol altında diyemeyiz"

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini ve sabah saatlerinden itibaren havadan müdahalenin tekrar başlayacağını belirten Vali Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Yangın kontrol altında diyemeyiz. Şu aşamada diyemeyiz. Belirli noktalar kontrol altında ama yine de etrafını tamamen çevirmeden kontrol altına alındı diyemeyiz. Bütün ekiplerimiz gece boyu bu çalışmalarını sürdürecek. Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Yani değişik noktalarda var. Sadece tek bir nokta olarak söylememiz zor. Havadan müdahale olayı bitti. Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak." - ESKİŞEHİR