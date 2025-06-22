Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların ardından, "birçok ülkenin" İran'a nükleer savaş başlığı tedarik etmeye hazır olduğunu öne sürdü.

Medvedev, X/Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsfahan, Natanz ve Fordow'daki üç nükleer tesise yönelik saldırılarının geri teptiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ulaşmak istediği sonucun tam tersinin gerçekleştiğini ifade etti.

Medvedev'e göre, "Nükleer materyalin zenginleştirilmesi — ve artık bunu açıkça söyleyebiliriz — gelecekte nükleer silah üretimi devam edecek."

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Egemen bir devletin topraklarına füze ve bomba saldırısı düzenlenmesi yönündeki sorumsuz karar, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, uluslararası hukuku, Birleşmiş Milletler Şartı'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal etmektedir."

Bakanlık, "Saldırıların durdurulması ve durumun yeniden siyasi ve diplomatik çözümler çerçevesine taşınması için çabaların artırılması" çağrısında da bulundu.

Aynı gün ilerleyen saatlerde, ABD'nin İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yapmasının beklendiği bildirildi.