Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, 79 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, tedavi gördüğü Dubai'deki bir hastanede hayatını kaybetti. 2001 ile 2008 yılları arasında cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai'de yaşayan 79 yaşındaki Müşerref, ABD'nin en müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

79 yaşındaki eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in bir süredir Dubai'deki bir hastanede tedavi gördüğü ve burada yaşamını yitirdiği duyuruldu.

HAKKINDAKİ DAVALAR YÜZÜNDEN DUBAİ'DE YAŞIYORDU

Emekli general olan Müşerref, 1999'da yaptığı darbeyle iktidara gelmiş ve kendisini cumhurbaşkanı ilan ettiği 2001 yılından 2008'e kadar Pakistan'ın başında kalmıştı. Müşerref hakkında açılan davalar yüzünden 2016'dan beri Dubai'de yaşıyordu.

PERVEZ MÜŞERREF KİMDİR?

Pervez Müşerref, 1943 yılında dünyaya geldi. Pakistanlı asker ve siyasetçi olan Pervez Müşerref darbeyle göreve gelerek 1999-2002 yılları arasında Pakistan başbakanı ve 2001-2008 yılları arasında Pakistan cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Müşerref, 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasayı askıya aldı ve olağanüstü hal ilan etti. Bir yıl sonra, meclise görevden alınması için sunulan tasarının ardından istifa eden Müşerref hakkında, 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açıldı.

Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve Müşerref idam cezasına çarptırıldı. Eski Cumhurbaşkanının avukatları 27 Aralık'ta karara itiraz etti ve itiraz 9 Ocak'ta görüşülmeye başlandı

2016 yılının Mart ayında Pakistan'ı terk eden Müşerref bir daha ülkesine dönmemişti. Yüksek Mahkeme, Pervez Müşerref iktidarda olduğu esnada ülkede iki defa anayasayı askıya aldığı gerekçesiyle siyasetten ömür boyu men etti.