Eski NATO komutanından skandal sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak

Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas, Kıbrıs'ta katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayılmacı politika güttüğünü ve ilk hedefinin Meis adası olduğunu öne sürdü.

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Türkiye ve Yunanistan arasında Ege'de sıcak saatler devam ederken, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırması bu sefer Kıbrıs adasında Türkler ve Rumları karşı karşıya getirdi.

KIBRIS MEDYASINA KONUŞTU

Eski NATO komutanı korgeneral Christos Drivas, Güney Kıbrıs Rum medyasında katıldığı bir programda Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal iddialarda bulundu. Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayılmacı bir politika izlediğini iddia etti.

"İLK HEDEFİ MEİS ADASI, SONRA AŞAĞI İNECEK"

Drivas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk hedefi olarak Meis Adası'nı belirlediğini öne sürerek, "İlk hedefi Meis adasını almak. Daha sonra 25. meridyen ilerleyerek bölgede hakimiyet sağlamak istiyor. Bu nedenle de dünyada nüfus toplama arayışı içerisinde. Rumları hedef alıyor ve Türklerin ateşini yükseltmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"NATO, TÜRKİYE'Yİ KAYBETMEK İSTEMEZ"

NATO'nun adımları hakkında da değerlendirmede bulunan Drivas, "NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in izlediği politika çok iğrenç. Dengeli gidemiyor. NATO aslında Türkiye'yi kaybetmek istemiyor" diye konuştu.