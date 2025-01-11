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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti

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İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik "Bitti, bitti, bitti. Estonya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna artık imparatorluğa bağlı değil. Vladimir Putin, seni aptal herif" sözlerini sarf etti.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

PUTİN'E HAKARET ETTİ

Görüntülerde Putin'e hakaret eden Johnsun'un "Bitti, bitti, bitti. Estonya, Letonya, Litvanya ve Ukrayna artık imparatorluğa bağlı değil" dediği görüldü. Johnson sözlerinin devamında ise Putin'e hakaret ederek "Vladimir Putin, seni aptal herif" sözlerini sarf etti.

FÜZE TEHDİDİNDE BULUNMUŞTU

Boris Johnson, 2 Şubat 2022'de "çok uzun" bir telefon görüşmesi sırasında, savaşın "mutlak bir felaket" olacağı konusunda Putin'i uyardığını, Rusya liderinin ise kendisini tehdit ederek, "Boris, seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer" dediğini aktarmıştı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson Putin'e hakaret etti
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEcrin Kaygu:

Biri ayyaş diğeri satranç ustası. Muhtemelen kafa iyiyken tweetledi.

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Haber YorumlarıAli Hızel:

Boris jonson galiba sarhoşsun

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Başlık olmamış.

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Haber YorumlarıMurat Celik:

kim ne derse desin 3 Dünya savaşı'nı yani gerçeğini Putin çıkartacak

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