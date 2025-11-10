Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy Serbest Bırakıldı

(ANKARA) - Nicolas Sarkozy, serbest kalıyor. Temyiz mahkemesi, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin serbest bırakılma talebini onayladı. Sarkozy, üç haftalık hapis cezasının ardından bugün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilecek.

Fransa'da 2007'deki seçim kampanyasını Libya'dan gelen fonlarla finanse ettiği gerekçesiyle "Libya davası" kapsamında yargılanan ve "suç örgütü kurmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ekim'den bu yana cezaevinde bulunan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin tahliye talebi kabul edildi.

Sarkozy, temyiz süreci devam ederken mahkemenin belirlediği yükümlülüklere bağlı kalmak şartıyla serbest bırakılacak.

Paris'teki La Santé Cezaevi'nde, 21 Ekim tarihinden bu yana tutuklu bulunan Sarkozy, kararı temyize götürmüştü. Fransa eski Cumhurbaşkanı, herhangi bir usulsüzlük yaptığını reddetmişti.

Mahkeme, Sarkozy'nin davaya karışan diğer kişilerin yanı sıra, aralarında Kaddafi'nin oğlu Saif'in de bulunduğu davayla bağlantılı bir dizi kişiyle "temas kurmamasını" emretti. Sarkozy'nin ayrıca Adalet Bakanı Gérald Darmanin ve ekibiyle konuşması da yasaklandı. Ayrıca Fransız eski liderin, ülkeden ayrılması da mahkeme tarafından yasaklandı.

"Kabus gibi bir deneyim"

Fransız eski lider, bugün yapılan duruşmaya video aracılığıyla katıldı. Üç haftalık hapis cezasını bir "kabus ve yorucu deneyim" olarak nitelendiren Sarkozy, ifadesinde "Ülkeden kaçmaya veya yeniden yargılanmaktan kaçınmaya çalışmayacağını" belirtti. Ayrıca Sarkozy, "Adaletten kaçmak, suçluluğu kabul etmek anlamına gelir. Yapmadığım bir şeyi asla kabul etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

Savcılar, Sarkozy'nin mahkemeye çıkma sicilini ve polis soruşturmalarıyla işbirliği yapmasını gerekçe göstererek bugün erken saatlerde talebi destekleyerek serbest kalmasının yolunu açtı.

Ne olmuştu?

Fransa'da 2007-2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nicolas Sarkozy, 2007'deki cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için Libya'dan yasa dışı maddi fon desteği almakla suçlanmıştı.

Bu iddialar üzerine 2013'te soruşturma açılmış, ardından eski Cumhurbaşkanı, kamuoyunda "Libya davası" olarak bilinen davada, "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, yolsuzluk, yasa dışı kampanya ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurmak" suçlarından yargılanmıştı.

Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Cumhurbaşkanı Sarkozy, "suç örgütü kurmak" suçundan 5 yıl hapse mahkum edilmişti. Mahkeme, Sarkozy hakkında, "yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya" suçlarından ise beraat kararı vermişti.

Sarkozy'nin davasına bakan hakim, "suçun kamu düzeninde yarattığı bozulmanın ciddiyeti" nedeniyle Sarkozy'nin, temyiz başvurusunun sonuçlanmasını beklemeden hapis cezasını çekmeye başlamasına hükmetmiş bunun üzerine eski Cumhurbaşkanı 21 Ekim'de cezaevine girmişti.