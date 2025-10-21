Haberler

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki yasa dışı finansman davası nedeniyle cezaevine girmeden önce yaptığı açıklamada, süreci "yargı skandalı" olarak nitelendirdi. "Hapse giren bir başkan değil, bir masumdur" diyen Sarkozy, Fransa'nın adalet sistemine sert eleştiriler yöneltti.

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, hakkındaki yolsuzluk ve yasa dışı finansman davası kapsamında La Santé Cezaevi'ne girmeden önce yazılı bir açıklama yaptı. Sarkozy, 10 yılı aşkın süredir devam eden davayı "yargı skandalı" olarak nitelendirerek, masum olduğunu vurguladı.

"BU BİR YARGI SKANDALI"

Sarkozy açıklamasında, "On yılı aşkın süredir maruz kaldığım bu yargı skandalını ifşa etmeye devam edeceğim. Bu, tek bir yasa dışı finansman olmaksızın yürütülen bir dava. Artık sahte olduğu kanıtlanmış bir belgeye dayanan bir yargı süreci" ifadelerini kullandı.

"BENİM HAPSE GİRMEM FRANSA İÇİN BİR UTANÇTIR"

Hiçbir ayrıcalık veya af talep etmediğini belirten Sarkozy, eşinin, çocuklarının ve dostlarının desteğini aldığını söyledi. Açıklamasında, "Bu sabah Fransa adına derin bir üzüntü hissediyorum. Ülkem, eşi benzeri görülmemiş bir nefret düzeyine ulaşan bir intikam duygusunun ifadesiyle aşağılanmaktadır. Ama şüphem yok, gerçek er ya da geç galip gelecektir" sözleriyle mesajını sonlandırdı.

NE OLMUŞTU?

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Yorumlar (1)

