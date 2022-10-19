Eski cenaze evinin içerisine giren gençler, gördükleri manzara karşısında korkudan tir tir titredi

Amerika Birleşik Devletleri'nde eski yapıları gezerek video çeken 2 genç, terk edilmiş bir cenaze evinin içerisine girdi. Evin içerisinde bir kovada insan kanı gören gençler, büyük korku yaşadıkları evin her detayını fotoğraflamaya başladı.

ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Gaby ve erkek arkadaşı Sonny, terk edilmiş evler ve mekanlarda video kaydetmeye devam ediyor. İki kafadar son olarak ABD'de terk edilmiş bir cenaze evinin içerisine girdi.

İÇERİSİ SON DERECE ÜRKÜTÜCÜ

İçeriye girdikleri andan itibaren tedirginlik yaşadıklarını ifade eden gençler, cenaze evinin ürkütücü görüntüsünü anbean kayda aldı. Cenaze evindeki sandalye ve sedyelerin yıkık görüntüsü, izleyenlerin dahi tüylerini ürpertti.

EN KORKUNÇ DETAY KAN KOVASI OLDU

Ancak gençlerin keşfi sırasında en korkunç detay, evde buldukları kan kovasıyla ilgili oldu. Gençlerin aktardığı bilgiye göre içerisi dolu olan bir kan kovası bulundu. Kovadaki kanın nasıl elde edildiği ise henüz bilinmiyor.

İşte kan kovası: